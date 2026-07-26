“El Ojo”, la isla de difícil acceso que rota en pleno Buenos Aires: qué es, cómo funciona y las teorías a su alrededor

A poco más de 80 kilómetros del Obelisco porteño, al norte de la provincia de Buenos Aires, Argentina, se encuentra una curiosa formación natural de unos 120 metros de diámetro aproximadamente, que ha develado un movimiento con el paso del tiempo al ser captado por distintas tomas aéreas y satelitales.

Si bien existen registros satelitales de la misma desde el año 2003, no fue hasta el año 2016 que comenzó a tener una popularidad significativa. Esto se dio luego de que Sergio Neuspiller, cineasta argentino, se topará con esta particular formación mientras buscaba zonas para el rodaje de uno de sus documentales.

¿Que se sabe de “El Ojo” hasta el momento?

Fue en ese mismo año que junto a Ricardo Petroni, ingeniero hidráulico, Neuspiller lanzó una campaña de financiación colectiva para financiar una expedición científica especial, debido a las enormes dificultades que padece la isla para su ingreso.

La investigación incluía recolección de muestras de su suelo y vegetación, el uso de equipos de buceo y de drones en todo el territorio. Inclusive su entorno, ya que Neuspiller describió que durante uno de los reconocimientos aéreos realizados, la transparencia del agua alrededor de la isla era uno de los aspectos que más llamaba su atención, particularmente por el contraste de las características aguas turbias de la zona.

Sin embargo, la colecta no logró alcanzar la cantidad establecida por lo que finalmente nunca se llevó a cabo como estaba previsto.

Teorias y verdades alrededor de “El Ojo”

Tras su viralización en redes sociales, se generaron un sinfín de teorías alrededor de este fenómeno. Las mismas abrcaban desde una conexión de la isla con bases nazis secretas dentro del territorio argentino, portales dimensionales o incluso relacionado con la presencia de ovnis.

En lo que respecta a la explicación científica los expertos apuntan a que “El Ojo” sería un embalsado. Una isla flotante formada por vegetación y diversos restos de materia orgánica, los cuales terminan formando una masa vegetal compacta que permanece intacta sobre el agua.

A su vez, las hipótesis hablan de que las permanentes corrientes del lago serían la principal razón del movimiento del territorio a lo largo de los años. La forma del movimiento por sí mismo ayuda a explicar su forma casi perfectamente circular, ya que su movimiento lento pero constante causa erosión tanto a nivel de la isla como en las orillas del propio lago.

A pesar de ser esta una de las teorías más aceptadas, aún no se conoce con exactitud cuándo se originó la formación o qué fue lo que dió lugar a su forma tan inusual. Esto, en gran parte, debido a que actualmente no existen estudios científicos concluyentes sobre este fenómeno.