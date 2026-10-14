El cruce astronómico que se verá este miércoles en Uruguay: una estrella saldrá “de atrás de la Luna”

A pesar de que el cielo en Uruguay se mantiene nuboso y cubierto, este miércoles se podrá observar la conjunción de la Luna y la estrella Antares, sobre las 19:43 horas, según informó el Observatorio Astronómico Los Molinos (OALM).

Tras su conjunción con Venus y Mercurio el fin de semana, este miércoles 14 de octubre "desde nuestro país se verá la ocultación de Antares por la Luna. Si bien no veremos el inicio por la claridad del cielo, sobre las 19:43 (minuto más, minuto menos según el lugar) podremos ver a la estrella ‘salir de atrás de la Luna’", publicó el observatorio junto a una imagen de cómo se verá el fenómeno astronómico.

¡Soplen las nubes!

Hoy desde nuestro país se verá la ocultación de Antares por la Luna.

Si bien no veremos el inicio por la claridad del cielo, sobre 19:43 (minuto más, minuto menos según el lugar) podremos ver a la estrella "salir de atrás de la Luna"

¿Se animan con alguna foto? pic.twitter.com/1ZIXjNzvvX — OALM (@oalmuruguay) October 14, 2026

¿Qué es Antares y por qué destaca en el cielo?

Conocida como el "corazón del escorpión" por su posición central en la constelación de Escorpio, Antares es una supergigante roja de proporciones colosales: si se la colocara en el centro de nuestro sistema solar, su superficie sobrepasaría la órbita de Marte, devorando a Mercurio, Venecia, la Tierra y el planeta rojo.

Su característico tono anaranjado-rojizo se debe a su temperatura superficial, considerablemente más fría que la del Sol, lo que genera un contrapunto visual llamativo frente a la luz blanca e intensa de la Luna.

Luna y Antares. Foto: OALM.

Otros eventos astronómicos en octubre

Otros cinco eventos astronómicos tendrán lugar durante lo que queda de octubre. Este domingo 18 la Luna estará en cuarto creciente. El miércoles 21 se podrá observar una lluvia de meteoros Oriónidas.

El lunes 26 de octubre habrá Luna llena. El mes cerarrá con dos conjunciones: el martes 27 se dará la conjunción Luna-Pléyades y el 31 la conjunción Luna-Pólux, informó OALM.