La Luna y la estrella supergigante roja Antares protagonizarán cruce astronómico que se verá en Uruguay

Este viernes 24 de julio de 2026, a partir de las 19:00 horas, justo tras el atardecer, se podrá apreciar a simple vista un espectáculo astronómico desde Uruguay: la conjunción de la Luna y la estrella Antares, informó el Observatorio Astronómico Los Molinos (OALM).

Al caer la tarde, la Luna gibosa creciente (81% iluminada) y Antares, estrella supergigante roja de la constelación de Escorpio, se aproximarán tanto que parecerá que se rozan.

El punto de máximo acercamiento situará a ambos astros a una distancia angular de tan solo 0,5°, una separación equivalente, a nivel visual, al diámetro de la Luna llena.

¿Qué es Antares y por qué destaca en el cielo?

Conocida como el "corazón del escorpión" por su posición central en la constelación de Escorpio, Antares es una supergigante roja de proporciones colosales: si se la colocara en el centro de nuestro sistema solar, su superficie sobrepasaría la órbita de Marte, devorando a Mercurio, Venecia, la Tierra y el planeta rojo.

Su característico tono anaranjado-rojizo se debe a su temperatura superficial, considerablemente más fría que la del Sol, lo que genera un contrapunto visual llamativo frente a la luz blanca e intensa de la Luna.

Esta ilustración representa una estrella gigante roja, como Betelgeuse o Antares. Foto: Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA/Chris Smith (KBRwyle)

Cómo y cuándo observar la conjunción de La Luna y Antares

Para disfrutar de esta conjunción astronómica desde Montevideo no se requiere equipamiento complejo, solo que el cielo esté despejado.

Entre las 18:25 y las 19:00 horas, mirando hacia el sureste, la pareja irá ganando altura en el cielo.

Aunque el fenómeno se podrá apreciar a simple vista, con binoculares o un pequeño telescopio se podrán ver los detalles de los cráteres lunares junto al destello colorido de la supergigante roja.

Además, conviene alejarse de las luces directas del alumbrado público o buscar puntos elevados con vista despejada.