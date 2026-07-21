Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Vida Actual Ciencia

La Luna y la estrella supergigante roja Antares protagonizarán cruce astronómico que se verá en Uruguay

Con una separación de apenas 0.5°, el fenómeno astronómico será visible desde todo Uruguay en la nochecita del viernes 24 de julio, mirando hacia el sector sureste.

El País
El País
21/07/2026, 14:50
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Luna y Antares.
Luna y Antares.
Foto: OALM.

Este viernes 24 de julio de 2026, a partir de las 19:00 horas, justo tras el atardecer, se podrá apreciar a simple vista un espectáculo astronómico desde Uruguay: la conjunción de la Luna y la estrella Antares, informó el Observatorio Astronómico Los Molinos (OALM).

Al caer la tarde, la Luna gibosa creciente (81% iluminada) y Antares, estrella supergigante roja de la constelación de Escorpio, se aproximarán tanto que parecerá que se rozan.

El punto de máximo acercamiento situará a ambos astros a una distancia angular de tan solo 0,5°, una separación equivalente, a nivel visual, al diámetro de la Luna llena.

Un muro de agua: satélite registró las olas más grandes jamás medidas desde el espacio en mar abierto

¿Qué es Antares y por qué destaca en el cielo?

Conocida como el "corazón del escorpión" por su posición central en la constelación de Escorpio, Antares es una supergigante roja de proporciones colosales: si se la colocara en el centro de nuestro sistema solar, su superficie sobrepasaría la órbita de Marte, devorando a Mercurio, Venecia, la Tierra y el planeta rojo.

Su característico tono anaranjado-rojizo se debe a su temperatura superficial, considerablemente más fría que la del Sol, lo que genera un contrapunto visual llamativo frente a la luz blanca e intensa de la Luna.

Esta ilustración representa una estrella gigante roja, como Betelgeuse o Antares.
Esta ilustración representa una estrella gigante roja, como Betelgeuse o Antares.
Foto: Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA/Chris Smith (KBRwyle)

Cómo y cuándo observar la conjunción de La Luna y Antares

Para disfrutar de esta conjunción astronómica desde Montevideo no se requiere equipamiento complejo, solo que el cielo esté despejado.

Entre las 18:25 y las 19:00 horas, mirando hacia el sureste, la pareja irá ganando altura en el cielo.

Aunque el fenómeno se podrá apreciar a simple vista, con binoculares o un pequeño telescopio se podrán ver los detalles de los cráteres lunares junto al destello colorido de la supergigante roja.

Además, conviene alejarse de las luces directas del alumbrado público o buscar puntos elevados con vista despejada.

Los mejores destinos para ver el eclipse solar total el próximo 12 de agosto

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

Astronomía

Te puede interesar