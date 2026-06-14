Los mejores destinos para ver el eclipse solar total el próximo 12 de agosto

Cuando el eclipse solar total de este año oscurezca los cielos iluminados por el Sol el 12 de agosto, su trayectoria pasará sobre algunos lugares impresionantes, incluidos sectores de Islandia, Portugal, España y la remota Groenlandia oriental. Se extenderá a lo largo de unos 8.260 kilómetros, desde la parte superior de la Tierra hasta el mar Mediterráneo, donde los observadores podrán disfrutar de un extraordinario eclipse al atardecer.

Si planeas viajar para contemplar la totalidad del eclipse, conviene tener en cuenta el clima: Islandia suele estar nublada, mientras que España probablemente ofrezca cielos despejados, aunque con calor. Dos tercios de la trayectoria del eclipse transcurren sobre el océano, por lo que quizá quieras considerar un crucero.

Estas son algunas opciones para vivir este encuentro con la oscuridad en pleno día.

Islandia.

Reikiavik, la capital de Islandia, se encuentra en la trayectoria directa de un eclipse total por primera vez desde 1433. Lamentablemente, está alejada de la línea central, por lo que solo disfrutará de alrededor de un minuto de esa ansiada oscuridad. Sin embargo, la totalidad durará algo más de dos minutos en las penínsulas de Westfjords y Snæfellsnes, situadas a unas pocas horas al norte de Reikiavik.

En las cercanías del pueblo de Hellissandur, cerca del extremo de Snæfellsnes, el festival Iceland Eclipse 2026 ofrecerá cinco días de actividades artísticas y científicas, con actuaciones de músicos como Reggie Watts, Berlioz e Imogen Heap, quien se presentará bajo el nombre Him Gone Ape. También habrá charlas de astronautas, científicos y del cineasta Darren Aronofsky. Las entradas para el festival parten de los US$ 888. Los alojamientos en el lugar -desde zonas para carpas y casas rodantes hasta opciones de glamping premium- tienen un costo adicional, al igual que actividades complementarias como un concierto acústico en una cueva de lava, un vuelo en helicóptero hacia un volcán glaciar o una excursión en kayak por los fiordos.

Más cerca de Reikiavik, Björk recibirá el eclipse con Echolalia, un festival de un día que incluirá sesiones de DJ a cargo de ella misma y de Arca, además de actuaciones de Sideproject, Ronja y otros artistas aún por anunciar. El evento tendrá lugar en un parque de esculturas de Hafnarfjörður, a unos 12 kilómetros al suroeste de la capital, donde los asistentes disfrutarán de 1 minuto y 4 segundos de oscuridad. Las entradas parten de unas 15.000 coronas islandesas (aproximadamente US$ 120) e incluyen el acceso a la exposición de Björk en la Galería Nacional de Islandia y un par de gafas conmemorativas para observar el eclipse.

España.

La trayectoria de la totalidad cruza la península ibérica desde la costa noroeste hasta las islas Baleares de Mallorca e Ibiza, e incluye una pequeña franja del noreste de Portugal.

Si te atraen las fiestas electrónicas en la montaña, hay dos opciones cercanas a la línea central. El Iberia Eclipse Festival ofrecerá cinco días de “sonido, arte y ceremonia” distribuidos en cuatro escenarios cerca de Vinuesa, aproximadamente a mitad de camino entre Madrid y Bilbao. Allí, la oscuridad durará 1 minuto y 42 segundos. Las entradas parten de 240 euros (unos US$ 280) e incluyen camping básico.

Algo más cerca de Madrid, en la estación de esquí de La Pinilla, donde la totalidad se prolongará durante algo más de un minuto y medio, el festival Astral Plane propone tres días de instalaciones artísticas, talleres de bienestar y sesiones de house, techno y trance en tres escenarios. La entrada cuesta desde 175 euros; el camping y las opciones de glamping se pagan aparte.

León, Palencia y Burgos figuran entre las ciudades mejor ubicadas de España para observar el eclipse, ya que las tres permanecerán en la oscuridad durante unos 1 minuto y 45 segundos. Zaragoza, una de las mayores ciudades españolas, disfrutará de alrededor de un minuto y medio de totalidad. Lo mismo ocurrirá en Mallorca, donde la línea central atraviesa directamente Palma, la capital de la isla. Se trata de un lugar privilegiado porque allí el eclipse coincidirá con la puesta de sol sobre el mar, y en una isla las probabilidades de contar con una buena línea de visión son elevadas.

Eclipse solar total. Foto: AFP.

En el mar.

Numerosos barcos están trazando rutas hacia la zona de totalidad y muchos aún tienen disponibilidad. Si el presupuesto no es un problema, Ponant ofrece una expedición de 14 días, con precios desde US$ 18.021 por persona, que recorre el archipiélago noruego de Svalbard antes de dirigirse a Groenlandia y al noroeste de Islandia. A bordo estarán los astronautas de la Agencia Espacial Europea Jean-Pierre y Claudie Haigneré, quienes impartirán conferencias sobre el espacio y los eclipses.

El Queen Mary 2 añadirá Noruega e Islandia a su itinerario transatlántico durante una travesía de dos semanas desde Southampton, Inglaterra, hasta Nueva York, que comienza el 4 de agosto. Los camarotes dobles parten de US$ 8.438.

Por su parte, el Apex de Celebrity Cruises tomará una ruta más meridional para el eclipse. Zarpará el 1º de agosto para realizar un viaje de ida y vuelta de 15 días entre Southampton y Barcelona, con escalas en lugares como Mallorca, Lisboa y La Coruña, esta última situada dentro de la trayectoria de la totalidad. Los camarotes cuestan desde unos US$ 3.200 por persona.

