El pronóstico para el miércoles 14 de octubre de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet
En Montevideo y área metropolitana, la mañana se presentará con cielo nuboso y cubierto, neblinas y precipitaciones aisladas, mientras que en la tarde/noche continuará el cielo cubierto con precipitaciones aisladas.
El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el miércoles 14 de octubre de 2026 el clima en Uruguay estará marcado por abundante nubosidad, humedad y precipitaciones en varias zonas, con un rango térmico nacional que irá de 11°C a 21°C.
En el noroeste, el pronóstico del clima indica que la mañana tendrá cielo nuboso a cubierto, con neblinas y precipitaciones aisladas, mientras que hacia la tarde y la noche persistirá la nubosidad, con períodos de cielo cubierto, neblinas y bancos de niebla; los vientos soplarán del SE a 10-30 km/h durante la mañana y del SE y S a 10-30 km/h luego, con mínima de 13°C y máxima de 21°C.
Para el noreste, la jornada comenzará con cielo nuboso y cubierto, neblinas, bancos de niebla y precipitaciones aisladas, y en la tarde/noche continuará la nubosidad con períodos de cubierto, neblinas, bancos de niebla y nuevas precipitaciones aisladas; el viento será del SE a 10-30 km/h en la mañana y del sector S a 10-30 km/h hacia el cierre del día, con mínima de 11°C y máxima de 21°C.
En el suroeste, la mañana se presentará nubosa y cubierta, con neblinas, bancos de niebla y precipitaciones aisladas, en tanto que durante la tarde y la noche se mantendrá el cielo nuboso a cubierto con precipitaciones aisladas; los vientos serán del SE a 10-30 km/h durante toda la jornada, con mínima de 11°C y máxima de 20°C.
En el centro-sur, el pronóstico prevé una mañana con cielo nuboso y cubierto, neblinas, bancos de niebla y precipitaciones aisladas, mientras que para la tarde/noche continuará el ambiente cubierto y húmedo, también con precipitaciones aisladas; el viento soplará del SE a 10-30 km/h en la mañana y del SE y S a 10-30 km/h más tarde, con mínima de 12°C y máxima de 21°C.
Este y área metropolitana
En el este, la mañana estará nubosa y cubierta, con nieblas, neblinas y precipitaciones escasas, y hacia la tarde/noche seguirá el cielo cubierto, con nieblas, neblinas y precipitaciones aisladas; los vientos serán del SE a 10-30 km/h, con períodos de variables de 0-10 km/h durante la mañana, y del sector S a 10-30 km/h después, con mínima de 11°C y máxima de 20°C.
Para Punta del Este, el día comenzará con cielo nuboso y cubierto, acompañado por precipitaciones aisladas, y la tarde/noche mantendrá condiciones similares, con nubosidad persistente y precipitaciones aisladas; el viento será del SE a 10-30 km/h durante toda la jornada, con mínima de 15°C y máxima de 17°C.
En Montevideo y área metropolitana, la mañana se presentará con cielo nuboso y cubierto, neblinas y precipitaciones aisladas, mientras que en la tarde/noche continuará el cielo cubierto con precipitaciones aisladas; los vientos soplarán del SE y S a 10-30 km/h en la primera mitad del día y del SE a 10-30 km/h posteriormente, con mínima de 12°C y máxima de 16°C.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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