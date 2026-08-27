Con una inversión de US$ 8 millones, financiarán estudios sobre cáncer e inteligencia artificial en Uruguay

La Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) destinará unos US$ 8 millones al financiamiento de 35 proyectos de investigación científica de excelencia, seleccionados en la primera edición del Fondo Ida Holz. La convocatoria, que inicialmente preveía apoyar 30 iniciativas, amplió finalmente el número de beneficiarios luego de que un comité internacional ubicara a 35 proyectos en la categoría de máxima prioridad.

En total, el fondo recibió 80 postulaciones, de las cuales 79 pasaron a la instancia de evaluación. Una de las propuestas quedó fuera por un problema formal, según explicó a El País el director de la ANII y secretario nacional de Ciencia y Valorización del Conocimiento, David González.

“Eran proyectos de máxima calidad, presentados por investigadores de muy alta calificación uruguayos”, señaló González. El jerarca destacó además que la convocatoria planteó como requisito la participación de dos investigadores responsables, lo que derivó en propuestas interdisciplinarias e interinstitucionales y, en varios casos, en equipos integrados por grupos de Montevideo y del interior del país.

La evaluación, según explicó, fue realizada íntegramente por expertos internacionales. Un comité de nueve especialistas analizó las propuestas y cada proyecto fue enviado, además, a evaluadores externos. Como resultado, se elaboraron tres categorías: Prioridad Alta, Prioridad Media y Prioridad Baja.

Los 35 proyectos que integraron la primera categoría fueron finalmente seleccionados para recibir financiamiento. “La ANII tenía previsto apoyar 30, pero dado el trabajo minucioso hecho por el comité se decidió hacer un esfuerzo presupuestal extra y se apoyó a los 35 proyectos que estaban en la categoría Prioridad Alta”, explicó González.

Según el informe de cierre de la convocatoria, los proyectos seleccionados recibirán en conjunto $ 322 millones para desarrollar investigaciones durante cinco años. El financiamiento contempla recursos para gastos de investigación, así como becas para la formación de nuevos científicos.

González indicó que, sumando los recursos destinados a los proyectos y a las becas de doctorado y posdoctorado, la inversión total a lo largo del quinquenio rondará los US$ 13 millones.

Los proyectos contarán con hasta US$ 200.000 para gastos y, además, incluirán dos becas de doctorado y una beca de posdoctorado. En total, el programa prevé 68 becas doctorales y 35 posdoctorales asociadas a las investigaciones seleccionadas.

David González, secretario nacional de Ciencia y Valorización del Conocimiento. Foto Archivo El País.

Un llamado basado en la calidad

El director de la ANII subrayó que la selección no estuvo orientada por áreas consideradas estratégicas por la agencia, sino que se basó fundamentalmente en la evaluación de la calidad científica de las propuestas.

“No hubo ningún tipo de participación de la agencia en el sentido de definir líneas estratégicas”, afirmó.

De todas formas, durante el proceso se tuvieron en cuenta criterios vinculados con la equidad territorial, de género e institucional. Entre los proyectos seleccionados hay investigaciones de ciencias sociales, ciencias exactas, ingeniería y tecnología y ciencias de la salud, presentadas tanto por universidades como por institutos de investigación.

La convocatoria también mostró una fuerte participación femenina en los equipos responsables. De acuerdo con los datos manejados por González, el 74% de los proyectos tiene al menos una mujer en una posición de liderazgo. Dado que cada iniciativa debía contar con dos responsables, esto implica que solamente entre el 25% y el 26% de los proyectos está liderado exclusivamente por hombres.

Fachada de Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), en el LATU, Los Nogales. Foto: Presidencia de la República.

Proyectos de salud, tecnología, ambiente y producción

Entre las investigaciones seleccionadas aparecen proyectos vinculados con el cáncer, enfermedades infecciosas, inteligencia artificial, resistencia antimicrobiana, neurodegeneración, biodiversidad, cambio climático y producción agropecuaria.

El Institut Pasteur de Montevideo, por ejemplo, obtuvo financiación para cuatro proyectos como institución proponente y participa además en otros cinco proyectos seleccionados presentados por otras instituciones.

Entre las líneas de investigación en las que participa el instituto figuran estudios sobre la leptospirosis, el cáncer colorrectal, la transmisión de patógenos y distintos procesos vinculados con el desarrollo embrionario.

La Universidad de la República, el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria y otras instituciones académicas y científicas también tienen participación en las iniciativas seleccionadas.

Laboratorio que analiza muestras de sangre. Foto: EFE.

El desafío de repetir el fondo

El Fondo Ida Holz fue financiado para esta primera edición con recursos provenientes de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por lo que todavía no existen fondos presupuestales previstos específicamente para repetir la convocatoria.

Para González, uno de los principales desafíos será ahora monitorear el desarrollo de los proyectos y demostrar el impacto de la experiencia para justificar la asignación de nuevos recursos.

“Tenemos un par de años para demostrar la importancia de esto”, señaló el director de la ANII, quien consideró posible realizar una nueva convocatoria incluso antes de que finalicen los cinco años de ejecución de los proyectos.

La apuesta, sostuvo, "es que el seguimiento de las investigaciones permita consolidar un mecanismo de financiamiento de largo plazo para proyectos científicos de excelencia en Uruguay".