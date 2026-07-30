La primera matemática uruguaya en alcanzar el nivel III en el Sistema Nacional de Investigadores

La matemática e investigadora de la Universidad de la República (Udelar) Paola Bermolen, co-responsable del Centro Interdisciplinario en Ciencia de Datos y Aprendizaje Automático (CICADA), se convirtió en la primera mujer matemática en alcanzar el nivel III del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), el máximo escalón del programa. El reconocimiento se suma a otro hito de su trayectoria: entre 2023 y 2025 fue la primera mujer en dirigir el Instituto de Matemática y Estadística (IMERL) de la Facultad de Ingeniería en los 80 años de historia del centro.

En diálogo con El País, Bermolen repasó su trayectoria académica y explicó que su trabajo se ha centrado en el modelado probabilístico y estadístico de fenómenos complejos. Tras doctorarse en Télécom ParisTech (Francia), comenzó investigando modelos estocásticos para redes de telecomunicaciones, un campo en el que aplicó herramientas matemáticas para analizar el funcionamiento y la carga de redes celulares.

Con el paso de los años, sus líneas de investigación se ampliaron hacia áreas como la geometría aleatoria, la teoría de grandes desvíos —una rama matemática que permite estimar la ocurrencia de eventos extremadamente improbables— y el aprendizaje automático sobre datos representados en grafos. Según explicó, "estas metodologías pueden aplicarse a problemas tan diversos como fallas en sistemas de telecomunicaciones, redes sociales, interacciones entre proteínas o eventos climáticos extremos".

Actualmente también trabaja en aprendizaje por refuerzo, especialmente en contextos donde la información disponible es escasa, y desarrolla investigaciones junto a equipos de la Facultad de Ingeniería y estudiantes de doctorado en cooperación con instituciones francesas. En los últimos años, además, incorporó una nueva línea de trabajo vinculada al modelado de redes ecológicas junto a investigadores del Centro Universitario Regional del Este (CURE), trasladando herramientas desarrolladas para las telecomunicaciones al estudio de ecosistemas complejos.

Docencia como "una constante"

Bermolen destacó que la docencia "ha sido una constante" en toda su carrera y aseguró que "fue la principal motivación" que la llevó a permanecer en la academia. Desde fines de la década pasada integra el equipo docente del curso Matemática Inicial de la Facultad de Ingeniería, orientado a facilitar la transición entre la educación media y la universidad, y también participa en la formación de posgrado, particularmente en la Maestría en Ciencia de Datos y Aprendizaje Automático. A ello suma la dirección de tesis de grado, maestría y doctorado.

Respecto a su paso por la dirección del IMERL, recordó que ingresó al instituto "como ayudante en 1997" y que, tras desempeñarse en distintos grados docentes y participar activamente en la gestión universitaria, fue primero subdirectora y luego directora. Aunque reconoció que "resulta llamativo que en ocho décadas nunca antes una mujer hubiera ocupado ese cargo", atribuyó esa situación a "la baja representación femenina en los niveles más altos de la matemática uruguaya". "Espero que sea la primera de una larga lista", afirmó, al señalar que actualmente tampoco hay mujeres con grado 5 en los departamentos de matemática del país.

Sobre el reconocimiento alcanzado en el Sistema Nacional de Investigadores, Bermolen sostuvo que "es el resultado de una trayectoria sostenida en investigación, formación de recursos humanos y gestión académica". El nivel III del SNI distingue a investigadores con una producción científica consolidada y liderazgo en sus áreas de conocimiento.

Paola Bermolen junto a investigadores del Centro Interdisciplinario en Ciencia de Datos y Aprendizaje Automático (CICADA). Foto cedida a El País.

Su rol en CICADA

La investigadora también se refirió al trabajo que desarrolla en CICADA, centro interdisciplinario creado en 2020 tras una convocatoria de la Universidad de la República y cuya financiación fue renovada hasta 2030. Explicó que "el proyecto surgió luego de la experiencia de colaboración entre investigadores de distintas disciplinas durante la pandemia y del trabajo previo para crear la Maestría en Ciencia de Datos y Aprendizaje Automático".

Según señaló, "el principal objetivo de CICADA es consolidar un espacio que reúna a investigadores, estudiantes y profesionales de diferentes áreas para abordar problemas complejos mediante herramientas de ciencia de datos e inteligencia artificial". "Durante su primera etapa, el centro priorizó la formación de recursos humanos a través de maestrías, doctorados, escuelas interdisciplinarias y congresos que favorecieron nuevas colaboraciones entre disciplinas", acotó.

Como co-responsable del centro junto a Ana Bortagaray, Bermolen explicó que actualmente su tarea "consiste en coordinar el cumplimiento de la agenda científica y académica del proyecto, impulsando investigaciones interdisciplinarias que permitan aplicar la ciencia de datos y el aprendizaje automático a problemas concretos de interés para el país".