Mariana Salinas, la científica uruguaya que viajó a Corea del Sur para investigar la leucemia bovina

Una investigación liderada desde Uruguay para encontrar nuevas formas de controlar la leucosis bovina, una enfermedad que afecta a bovinos y provoca importantes pérdidas en la producción lechera, dio un paso clave tras una pasantía realizada en Corea del Sur por la estudiante de Maestría en Biotecnología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República (Udelar), Mariana Salinas.

La joven, que desarrolla su tesis en el Laboratorio de Inmunovirología del Institut Pasteur de Montevideo, pasó tres meses en Seúl adaptando una técnica que permitirá acelerar la búsqueda de compuestos capaces de bloquear la transmisión del virus de la leucemia bovina, responsable de la leucosis bovina. La experiencia fue posible gracias a becas de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y la Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC).

En diálogo con el streaming En Clave País, Salinas explicó que "el virus tiene una prevalencia cercana al 80% en Uruguay, donde representa un problema sanitario y económico para el sector lechero". Además de reducir la producción de leche, el virus "altera el sistema inmune de los animales y los vuelve más susceptibles a otras enfermedades".

"En el laboratorio estudiamos el virus, cómo interactúa y cómo funciona. Por un lado queremos diagnosticar a los animales infectados y separarlos de los sanos. Pero, por otro, estamos buscando formas de detener la transmisión para que no se sigan enfermando animales sanos", señaló.

Su investigación se concentra en una proteína clave para la maduración del virus. Según explicó, si esa proteína deja de funcionar, el virus no puede completar su ciclo ni infectar nuevas células. "Creemos que si logramos inhibir esa partícula podremos detener la transmisión y evitar que un animal infectado contagie a otro sano", afirmó.

La investigadora aclaró que el objetivo no es curar a los animales ya infectados, ya que el virus permanece en las células durante toda la vida, de forma similar al VIH, sino reducir la propagación de la enfermedad. "Con una prevalencia del 80% es imposible aplicar estrategias como las que se utilizan en Europa, donde se testea a todos los animales, se separan los sanos de los infectados y estos últimos son sacrificados. Por eso necesitamos otras medidas", sostuvo.

En ese sentido, recordó que el Laboratorio de Inmunovirología del Institut Pasteur de Montevideo desarrolla un test para diagnosticar la enfermedad en el ganado y, en paralelo, trabaja en estrategias para impedir la transmisión del virus.

Mariana Salinas es bioquímica y estudiante de la maestría en Biotecnología en la Facultad de Ciencias (Udelar). Foto: Darwin Borrelli/El País.

Tecnología en Corea

Durante su estadía en Corea del Sur, Salinas trabajó en un laboratorio especializado en el análisis automatizado de miles de compuestos químicos para identificar posibles medicamentos. Allí logró adaptar un ensayo desarrollado en Uruguay para que pudiera ejecutarse mediante plataformas automatizadas.

"En Uruguay el trabajo de este ensayo de forma manual me llevaría años, mientras que allá lo hice en un día", explicó. La adaptación requirió dos meses de trabajo, aunque destacó que "la idea y el interés nacieron en Uruguay". También remarcó la disposición de los investigadores coreanos para colaborar con el proyecto. "Se interesaron mucho y quedaron re copados", comentó.

Gracias a esa tecnología, el equipo ya identificó varios compuestos candidatos a inhibir la proteína viral. El siguiente paso será comprobar "si efectivamente bloquean la transmisión del virus entre células, si poseen actividad antiviral y si son seguros para las células". Esa etapa constituirá el eje central de la tesis de maestría de Salinas, cuyo proyecto se extenderá hasta abril de 2027.

La investigadora también destacó el aprendizaje adquirido durante la pasantía, especialmente en "el análisis masivo de datos y la validación estadística de resultados", conocimientos que ahora busca incorporar al trabajo que desarrolla en Uruguay.

Mariana Salinas, bioquímica entrevistada en En Clave País. Foto: Darwin Borrelli/El País.

Adaptarse a la vida en Seúl

Más allá del aspecto científico, Salinas recordó el desafío que implicó adaptarse a la vida en Seúl. Contó que al llegar encontró todas las señalizaciones en coreano y que debió acostumbrarse a utilizar aplicaciones locales, ya que Google Maps no funciona por restricciones del país y la comunicación se realiza principalmente mediante KakaoTalk.

También resaltó la amabilidad de la población. "Un día estaba lloviendo y un señor me acompañó con su paraguas hasta la parada del ómnibus para que no me mojara. Otra vez, un mozo corrió varias cuadras para devolverle el paraguas a una amiga. Son muy atentos, aunque tienen costumbres distintas, como saludarse con una reverencia en lugar de un beso o un apretón de manos", relató.

Salinas llegó al proyecto tras culminar la Licenciatura en Bioquímica y buscar un tema para su tesis de grado. "Mis tutores me contaron del proyecto y me encantó. Llevo tres años trabajando con este virus. Le tengo mucho respeto y aprendí a quererlo. Para mí es como mi hijo", concluyó.