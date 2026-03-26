Alerta en Maldonado por fragata portuguesa: qué hacer ante una "picadura" y en qué playas aparecieron

La Intendencia de Maldonado informó sobre la aparición de nuevos ejemplares de fragata portuguesa en sus costas. La directora de Ambiente de la Intendencia de Maldonado, Virginia Villarino, informó que apareció un ejemplar en Piriápolis y otros dos en Playa Mansa.

Antes de la Semana de Turismo (Semana Santa), época que puede aprovecharse para ir a la playa, Villarino extendió las recomendaciones para disfrutar de baños seguros durante esos días.

"Sabemos que ante todo hay que respetar la vida marina. Cuando nos acercamos a la orilla, tomemos precaución. Si vamos con niños a la playa, que se bañen bajo supervisión adulta", detalló la jerarca.

La fragata portuguesa parece una medusa, es de color azulado y tiene tentáculos pequeños por lo que es de fácil visibilidad.

¿Qué hacer ante la picadura de una fragata portuguesa?

Debido a su alta toxicidad, la recomendación es no manipularlas, ni siquiera cuando están muertas.

En caso de tener contacto con una, se debe lavar la zona de la herida con agua salada, nunca con agua dulce, e intentar sacar todos los tentáculos.

También se recomienda colocar compresas de agua salada fría y consultar a un médico.

Fragata portuguesa en la playa de Punta del Este Foto: Alternatus Uruguay

¿Qué es la fragata portuguesa?

La fragata portuguesa (Physalia physalis), es un animal marino gelatinoso del orden de los sinóforos. Aunque suele confundirse con las aguavivas o medusas, se trata de un organismo colonial formado por diferentes pólipos. Sus largos tentáculos cubiertos de células urticantes pueden causar dolor intenso incluso cuando el animal está muerto y varado, detalla National Geographic.

"Su característica física más destacada es su neumatóforo, una vejiga llena de gas en la parte superior que se asemeja a la vela inflada de un barco y que sirve tanto de flotador como de vela, permitiéndole alcanzar la máxima deriva en la superficie del agua", detalla la Enciclopedia Británica. Recibe su nombre, precisamente, por su parecido con una clase de buques de guerra que se desarrolló en Portugal.

¿Dónde se encuentra la fragata portuguesa?

La Enciclopedia Británica también explica que, aunque la fragata portuguesa se encuentra en océanos y mares cálidos de todo el mundo, es más común en la Corriente del Golfo del Atlántico Norte y en las regiones tropicales y subtropicales de los océanos Índico y Pacífico.

La fragata o carabela portuguesa "depende de las corrientes oceánicas y del viento para su deriva", ya que la colonia no puede desplazarse por sí sola.