Caída de WhatsApp, Facebook e Instagram: qué es el DNS y cuál fue su vínculo con el apagón

Whatsapp, Instagram y Facebook sufrieron ayer una caída masiva y extensa. Tras más de 6 horas sin funcionar afectando a más de 3.500 millones de usuarios en todo el mundo, estas redes sociales se restablecieron y el fundador de la red social Facebook, Mark Zuckerberg, pidió perdón a los usuarios por los problemas que los servicios tuvieron durante esas horas.

"Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger están volviendo a estar en línea ahora. Perdón por la interrupción de hoy. Sé cuánto confían en nuestros servicios para manteneros conectados con las personas que os importan", dijo Zuckerberg en un escueto mensaje colgado en su popular red social.

La compañía aún no ha concretado las causas que provocaron el "apagón" en estas redes y servicios de mensajería en gran parte del mundo, aunque algunos medios estadounidenses aseguran que la avería se resolvió finalmente después de que un grupo de técnicos lograra entrar en un centro de datos de California y restableciera los servidores.



Ninguna autoridad explicó específicamente qué sucedió ayer para que el servicio esté tantas horas inoperativo. Sin embargo, diversos expertos aseguran que el problema pudo haber sido el DNS.



Matthew Prince, CEO de Cloudflare, publicó que los errores se pueden explicar por problemas en el DNS y el BGP, producto de un “cambio de configuración” que afectó a todas esas redes sociales.

Antes que nada, ¿qué es el BGP?



BGP son las siglas de Border Gateway Protocol, y se define como “un mecanismo para intercambiar información de enrutamiento entre sistemas autónomos (AS) en Internet. Los grandes enrutadores que hacen que Internet funcione tienen listas enormes y constantemente actualizadas de las posibles rutas que se pueden utilizar para entregar cada paquete de red a sus destinos finales. Sin BGP, los enrutadores de Internet no sabrían qué hacer e Internet no funcionaría”, explicaron en Cloudflare.



Y ¿qué es el DNS?



E DNS o Domain Name System es un sistema de bases de datos distribuidos que permite la traducción de un nombre para dirección IP (Internet Protocol Address). Un sistema fundamental de la infraestructura de Internet.



De acuerdo a La Nación, Facebook hizo un cambio en el BGP, el protocolo que maneja el intercambio de información de los servidores DNS y un error de configuración hizo que los servidores DNS dejaran de estar conectados a la red.