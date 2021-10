¿Cuánto dinero pierden Whatsapp, Facebook e Instagram por la caída de servicio global?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Los servicios de Facebook, Instagram y WhatsApp no funcionan desde el mediodía de hoy. Llevan así horas, y el problema es global. Y parece afectar a otros servicios, como puede verse en Downdetector, el sitio que alerta de fallas de servicio: hay reportes para las propiedades de Mark Zuckerberg, sí, pero también para otros, desde TikTok o Snapchat a Candy Crush o Pokémon Go.

Cómo fuere, el que más nota mucha gente es, primero que nada, WhatsApp: la mayoría de la gente no está todo el día entrando a Facebook o a Instagram -por más que lo haga varias veces al día- pero WhatsApp tiene un uso constante para los más de 2000 millones de usuarios que tiene este mensajero. Y no es sólo para mandar memes o charlar con amigos: al menos 175 millones de personas -a octubre del año pasado- se comunicaban a diario con empresas y servicios digitales a través de la versión para empresas de WhatsApp.

Facturación y ganancia

Así que la caída, lo mismo que la falla en el funcionamiento de Facebook o Instagram, son un tema importante, no sólo para los usuarios sino para la compañía, que con estas tres plataformas, que funcionan las 24 horas del día, los 365 días del año, facturó 86.000 millones de dólares durante 2020, de los cuales 32.000 millones de dólares fueron ganancias.



¿Puede estimarse, entonces, cuánto dinero está perdiendo Facebook durante este tiempo sin servicio? Sí, haciendo la salvedad de que asumimos que el servicio no funciona en ninguna parte del mundo, aunque la compañía dice que “algunos usuarios” están sin acceso, y que algunos se harán, quizás, más tarde.



Ante un apagón total, como parece ser el caso, la compañía podría dejar de ganar (asumiendo que factura lo mismo todo el año) unos 3,6 millones de dólares por hora. El cálculo es: US$ 32.000 millones -de ganancias puras en 2020- divididos por los 365 días del año, que da cerca de 87,6 millones por día, lo que equivale a 3,6 millones de dólares de ganancias que se esfuman con cada hora que el trío de servicios sigue sin estar disponible.