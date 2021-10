¿Cómo impactó la caída de Whatsapp, Instagram y Facebook en Antel?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La caída global de los servicios de Whatsapp, Facebook e Instagram desató en Uruguay un consumo inesperado de productos considerados de antaño para muchos. Llamadas telefónicas de celular a celular y envíos de SMS crecieron fuertemente este lunes.

Desde Antel indicaron a El País que el relevamiento que se hizo fue comparando este lunes a las 18:00 horas frente al viernes a la misma hora (último día hábil). Así, se observó que se multiplicó por seis el consumo de SMS (o tráfico de SMS) y que las llamadas de voz de celular a celular aumentaron 30%.



La empresa pública -que es la que tiene mayor porcentaje de mercado de telefonía celular- aseguró que el funcionamiento es "normal" y se cuenta con "capacidad" para la circunstancia, aunque la situación podría cambiar si existe una demanda mayor.

El uso de internet a través de fibra óptica o cobre bajó 9% con respecto al viernes a las 18:00 horas. Mientras, la caída fue aún mayor en el consumo de datos móviles, que implica las búsquedas a través de celulares: cayó 36% frente al mismo período.



Por el momento, no se ha determinado si hubo una gran demanda de paquetes extra para lograr comunicarse por vías tradicionales, aunque se estima que el impacto no sea grande dado que la mayoría de los planes se renuevan cuando comienza el mes, y quienes hacen recargas manuales lo suelen hacer también en esa fecha, dijeron desde Antel.



Además, indicaron que no hubo reclamos de usuarios ni aumento de llamadas al call center, bajo el entendido de que se comprendió que este no es un problema técnico de la empresa pública.