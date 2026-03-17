Young: a 20 años de la tarde solidaria en la que un programa de tv empujó a una locomotora hacia la tragedia

​Hay fechas que quedan grabadas a fuego en el calendario de un país, no por lo que se celebró, sino por el silencio que dejaron. El 17 de marzo de 2006 es, para Uruguay y especialmente para la ciudad de Young, una de ellas. Hoy se cumplen 20 años de aquel viernes en el que una iniciativa de auténtica solidaridad se transformó, en un suspiro, en la tragedia ferroviaria más dolorosa de nuestra historia reciente.

​Todo comenzó como una fiesta. El programa Desafío al Corazón de Canal 10 había llegado a Young con la meta de recaudar fondos para instalar un sistema de calefacción en el hospital local. Para conseguirlo, el pueblo debía cumplir un desafío que consistía en mover, a pulso, una locomotora de AFE de 56 toneladas con dos vagones por un trecho de 78 metros de vía.

La locomotora que se utilizó en la prueba dejó ocho muertos y decenas de heridos. Foto: archivo El País

Según consignó el corresponsal Daniel Sosa Vignolo para El País en aquel entonces, miles de personas se agolparon en la zona de la Estación Young. Había cánticos, aplausos y una energía que solo un pueblo unido por una causa noble puede generar. ​Sin embargo, el entusiasmo desbordó la seguridad. Mientras la multitud comenzó a cinchar con todas sus fuerzas para cumplir con el desafío, la enorme mole de hierro comenzó a ganar una inercia imparable. Fue en ese preciso segundo cuando la perspectiva cambió drásticamente.

El impulso de las 200 personas que cincharon la locomotora hicieron que ganara una velocidad que resultó imposible de frenar manualmente. En medio de la confusión y el esfuerzo, varias personas fueron succionadas por el avance de la máquina. El resultado fue devastador: ocho personas fallecieron aplastadas por las ruedas del tren, mientras que decenas resultaron heridas ante la mirada atónita de sus propios vecinos y familiares. El festejo se transformó en horror en segundos, dejando una escena que marcaría de por vida a los sobrevivientes y testigos.

Mientras el espanto se apoderaba de la estación de Young, la noticia llegaba a Montevideo. Humberto de Vargas, conductor del ciclo, se encontraba en Radio Carve tras terminar un informativo cuando recibió el impacto de la información como "un bazucazo en el pecho". Paola Bianco, quien cubría el evento desde las vías para el programa, ha relatado la angustia de ver cómo la tragedia arruinaba lo que sería un día celebración. "Fue espantoso. Era como estar en una guerra. Yo encaré y ayudé a los heridos. Ahora lo pienso y me muero si veo partes de cuerpos", recordó, por ejemplo, en el programa El Living de Canal 5. En esa misma entrevista reveló que superar el hecho le llevó "muchos años de terapia": "Pasaron años y no podía ver un tren; y los ruidos ensordecedores me ponían nerviosa porque me acordaba de esos niños llorando".

Humberto De Vargas en el sepelio de víctimas de tragedia en Young, durante grabación de programa de televisión Desafío al Corazón de Canal 10, varios heridos y muertos al ser alcanzados por tren en movimiento, movido por la gente de la ciudad, foto José Luis Bello, Archivo El País, 20060319 EL PAIS FOTOS

​El periodista Leonardo Haberkorn, en su crónica El pueblo que quiso salir en televisión, capturó una dimensión que fue más allá del accidente físico: la de una suerte de culpa colectiva. "Todos somos culpables", repetían los vecinos del pueblo que cerró filas en que la posición de que lo sucedido fue por un "exceso de amor". El pacto de silencio sepultó responsabilidades penales. La excepción fue la de un ferroviario de nombre Héctor Parentini, que la Justicia identificó como uno de los culpables del hecho y lo procesó sin prisión. Por otra parte, los hijos de Elbio Recoba, una de las víctimas, iniciaron un juicio civil a Canal 10 y a AFE asesorados por Gustavo Salle, que finalmente ganaron en 2018. Con el dinero recibido compraron una ambulancia y la donaron a Pueblo Grecco, otra localidad de Río Negro.

​A dos décadas del suceso, Young convive con la cicatriz de un episodio que conmocionó al país entero y fue noticia en el mundo. El pueblo eligió convertir el dolor en un respetuoso silencioso y así homenajear a María Elisa Minetto, Jonathan Muñoz Gómez, Gustavo Muniz, Elbio Recoba, Ramón Baccino, Eliseo Silva, Selva Real de Constantino y Ramona Gallay, quienes dejaron la vida en las vías del tren.