Jorge Baillo cambia de pantalla: tras su polémica salida de VTV y su paso por el streaming, llega a a otro canal

El periodista deportivo Jorge Baillo prepara una nueva mudanza televisiva. Luego de su traumática salida de VTV, donde durante 20 años estuvo al frente del clásico Rumbo a la cancha, y de su posterior desembarco en el streaming, el comunicador volverá a tener presencia en una señal de televisión.

Según supo TV Show, el programa Rumbo, el boliche de Jorge Baillo se despedirá este fin de semana de la plataforma Undertake Media para incorporarse a la programación de Cardinal TV, canal que se distribuye a través de operadores de cable del Interior, Antel TV y otras plataformas. El estreno del boliche televisivo será el próximo sábado 31 de octubre.

El ciclo mantendrá su tradicional horario de sábados y domingos al mediodía, con el mismo equipo de periodistas y colaboradores que acompaña a Baillo. De esta manera, el comunicador recuperará una ventana televisiva para su propuesta, que combina información deportiva, análisis, entrevistas y el estilo distendido que caracteriza al programa.

La nueva mudanza responde a motivos logísticos, dado que en el estudio de Cardinal TV Baillo podrá ambientar un boliche con barra y mesas, algo que en Undertake Medio no podía desarrollar por las características de estudio de streaming del lugar. Los informantes añadieron que este fin de semana será la despedida de Baillo del canal de streaming dirigido por Richard Galeano y que el cambio se produce por motivos entendidos por ambos, en buenos términos.

Jorge Baillo mostró la intimación judicial que recibió de VTV. Foto: Undertake Media.

La mudanza representa otro capítulo de una historia que tuvo uno de sus momentos más conflictivos a comienzos de 2026, cuando Baillo dejó VTV en medio de diferencias con el empresario Francisco "Paco" Casal, director de Tenfield y VTV. El comunicador habló de "decepción" y que el empresario se ha negado a recibirlo. El caso ha tenido derivaciones judiciales por una deuda que el conductor reconoce parcialmente por el alquiler del espacio televisivo en VTV.

La desvinculación puso fin a una extensa etapa de Rumbo a la cancha, uno de los programas tradicionales de la televisión deportiva uruguaya, especialmente identificado con las previas de los partidos de fútbol de cada fin de semana.

Tras aquella salida, Baillo encontró un nuevo espacio en Undertake Media, aunque debió modificar el nombre de su histórico ciclo debido a que VTV había registrado la denominación Rumbo a la cancha. Así nació Rumbo, el boliche de Jorge Baillo, una propuesta que conservó la esencia del formato original y buena parte de sus protagonistas.