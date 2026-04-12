Durísimo editorial de Jorge Baillo contra Paco Casal luego de que le llegara intimación judicial: "Me fallaste"

El comunicador Jorge Baillo dedicó este sábado un durísimo editorial al empresario Paco Casal luego de que el conductor recibiera una intimación judicial por una deuda vinculada a su histórico ciclo en VTV.

Baillo, que en febrero dejó la señal luego de 25 años al frente de Rumbo a la cancha —ahora reconvertido en Rumbo en Undertake Media y Cardinal TV—, mostró al aire el documento legal recibido. Allí se le exige el pago de una suma adeudada en un plazo de tres días. El periodista reconoció la existencia de esa deuda, porque Baillo arrendaba su espacio en VTV, pero aseguró que durante dos años intentó, sin éxito, concretar una reunión con las autoridades del canal para acordar una solución.

Según relató, la falta de diálogo fue determinante en su salida de VTV en febrero. Luego de un encuentro a nivel de gerencia y que tampoco recibía respuesta sobre su continuidad, decidió cerrar "el boliche de VTV".

A eso se sumó otro golpe: al desembarcar en su nuevo proyecto, descubrió que el nombre "Rumbo a la cancha” había sido registrado por la empresa, lo que lo obligó a reformular su marca.

"No sé qué hacer", dijo señalando la intimación. "Ni abogado tengo. Lo que sí tengo son códigos y principios", añadió.

Aunque al principio evitó nombrarlo, Baillo apuntó directamente contra Casal, a quien definió como un ex amigo que “falló”. "Fallaste, me fallaste como amigo", dijo.

Recordó los años compartidos en la tradicional pizzería Venecia del Parque Rodó. "Allí había mostrador, había noche, había calle, había experiencia. Y había eso que jamás pido no perder que es la palabra", evocó. También reivivió momentos vinculados al Club Fénix, equipo donde jugó Casal y del que Baillo es declarado hincha y exdirigente.

¿Te acordás cuando hacíamos la colecta porque tenías que llegar temprano al almacén del viejo que tenías que cerrar y te habías quedado con nosotros en la cancha o en la sede y juntábamos todos una guita para que pudieras ir en en taxi?", le habló directamente.

Luego Baillo insistió en los caminos diferentes respecto a Casal. “Yo no tengo plata, pero tengo amigos y códigos”, expresó el comunicador que cumplió 79 años en los últimos días.

"A veces me revelo frente a la pérdida de tanto gente que estuvo a tu alrededor y que me dijeron, "No luches contra molinos de viento porque cambió mucho ese muchacho", añadió Baillo.

El cierre del editorial tuvo un giro emotivo: tras el descargo, recibió un saludo de cumpleaños musical de parte de su entorno, lo que lo llevó a destacar que el afecto “vale más que ser multimillonario”.