Cuál es el acontecimiento cultural del año? ¿La Odisea? ¿La última de Spider-Man?¿La primera edición uruguaya de Gran Hermano? ¿El Mundial? Nada de eso se compara con el lanzamiento de un videojuego. El entretenimiento ya no es lo que usted cree.

Se trata de la sexta entrega Grand Theft Auto (el videojuego conocido por la sigla GTA VI), que llega casi 30 años después del primer videojuego de una saga que cosechó millones de adeptos, se convirtió en un negocio millonaria y generó polémicas por la violencia y su contenido explícito.

Según publicó el viernes la revista Variety, las ventas anticipadas y del primer día del GTA VI alcanzaron los 3.790 millones de dólares. Como para comparar, Spider-Man: Un nuevo día, la película más taquillera del año recaudó 2.520 millones de dólares en todo el mundo. En un día, además le ganó a la película más taquillera de la historia: Avengers Endgame que lleva recaudados 2.900 millones de dólares a siete años de su estreno.

El furor puede estar relacionado con los 13 años desde el lanzamiento de GTA V. Rockstar Games, la responsable del invento, aplazó dos veces la salida de la sexta entrega para continuar mejorando la experiencia. Para eso se gastó más de 1.500 millones de dólares.

Desde su primera entrega, en 1997, GTA pasó por distintas etapas: el salto a las tres dimensiones con GTA III; la recreación de la estética de los años 80 en Vice City, inspirada en películas como Scarface y Carlitos Way; la expansión del mundo abierto en San Andreas y la evolución técnica de GTA V.

Entre secuelas, expansiones y versiones para distintas plataformas, la saga acompañó los cambios de la industria y construyó una comunidad de jugadores que atraviesa varias generaciones. Están quienes consiguieron o descargaron —a escondidas de sus padres— el San Andreas o el Vice City, y quienes experimentaron el salto tecnológico de GTA V. Esa entrega amplió las posibilidades del universo del juego: por primera vez en la saga principal, los jugadores podían alternar entre tres protagonistas y explorar una modalidad en línea junto a otros usuarios.

Cada lanzamiento renovó la experiencia y dejó personajes, escenas y recuerdos que explican su lugar en la cultura popular. GTA es mucho más que un éxito comercial o una experiencia en la que los jugadores pueden cometer delitos virtuales. Parte de su influencia pasan por elementos que trascendieron las partidas y se volvieron recuerdos y las referencias compartidas.

Uno de ellos es la música. En las primeras entregas, el equipo componía música original para las emisoras ficticias. El III incorporó canciones de artistas reales y tanto en Vice City como en San Andreas, las emisoras de radio se convirtieron en una de las marcas distintivas de la saga. La selección musical, con artistas de distintas épocas y géneros, contribuyó a definir la identidad de cada juego, construir su clima y a convertir canciones en éxitos.

Ahora, el GTA VI, tiene una banda sonora de 34 canciones originales que incluye la participación de Keith Richards, Lana del Rey y Dua Lipa, entre otros.

En términos narrativos, aunque el juego propone una historia principal y una serie de misiones para avanzar en ella, los jugadores no están obligados a seguir ese recorrido. Pueden explorar las ciudades, robar vehículos y descubrir situaciones por fuera de los objetivos planteados. Esa libertad se amplió con cada entrega y también alimenta el fenómeno de las transmisiones en directo.

Con el lanzamiento de GTA VI, numerosos streamers compartieron sus partidas en vivo. Mientras algunos se concentraron en avanzar en la historia, otros optaron por explorar el escenario, pasear por las calles o realizar actividades ajenas a la trama principal.

Más allá de los elementos que se mantienen de una entrega a otra, GTA VI también introduce novedades. El juego transcurre en Leonida, un estado ficticio que tiene como centro a Vice City, la ciudad inspirada en Miami que ya había aparecido en una de las entregas más recordadas de la saga.

GTA VI, el mayor videojuego de la historia triunfa con una odisea de violencia y redención Foto: Javier Picazo/EFE

Uno de los aspectos más llamativos de esta nueva entrega es el avance gráfico, al servicio del hiperrealismo. Esto busca acercar la experiencia a una representación cinematográfica sin abandonar la libertad de exploración que caracteriza a la saga. Los protagonistas son Lucia Caminos y Jason Duval, una pareja que queda involucrada en una conspiración criminal después de que un golpe sale mal. Por primera vez en la saga principal, una mujer protagoniza la historia. A su vez, las misiones están directamente relacionadas con el vínculo entre ellos: hay un medidor de relación en pantalla que indica cómo evoluciona.

Aunque concentrarse en este aspecto es opcional, el juego ha recibido críticas y ha generado análisis en torno a la posibilidad de que jugarlo pueda enseñar sobre romance y relaciones. También se eliminó la opción de contratar trabajadoras sexuales, algo disponible en entregas anteriores.

GTA sabe leer en qué época está. A lo largo de sus entregas, la saga construyó una sátira de la cultura estadounidense, con referencias al consumismo, la fama, los medios de comunicación y las contradicciones del “sueño americano”. En GTA V, por ejemplo, se integraron las redes sociales y la cultura de las celebridades. En GTA VI, ese retrato se actualiza con una presencia más visible de los videos virales, los influencers y las transmisiones en directo.

GTA viene hace tres décadas instalándose en las consolas y los corazones de sus fanáticos. Es mucho más que un videojuego: es un acontecimiento cultural y económico. El entretenimiento ya no es el mismo.