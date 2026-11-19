La espera ha concluido y tras más de 13 años GTA VI ya es una realidad. Un videojuego que ha traspasado la frontera digital para convertirse en uno de los mayores fenómenos culturales de la década. Con un apartado técnico y una narrativa sin precedentes, crea un mundo digital realista, violento y profundo en el que todo es posible.

GTA VI, disponible para PlayStation 5 y Xbox Series, no engaña. Su arranque muestra la ambición de un proyecto multimillonario que pretende unir al mejor cine y la mejor novela dramática sobre el lado más decadente de la sociedad estadounidense en la inmersión más descomunal que se haya visto en un videojuego.

El nivel de detalle y de vida del mundo que ha creado Rockstar Games para su sexta entrega de GTA es casi enfermizo y todo está preparado para que los jugadores vivan con sus mandos la aventura de amor, sangre y redención de Lucia y Jason, una pareja de criminales en su huida del oscuro universo en el que se encuentran.

La fábrica rusa Benza dio el día libre por el lanzamiento de GTA VI

En este contexto, la fábrica rusa Benza dio este jueves el día libre a los empleados que quieran jugar al videojuego GTA VI el día de su estreno, informó el servicio de prensa de la empresa en su página web.

"Fabricamos equipos de repostaje, desarrollamos estaciones de carga modernas y comprendemos la importancia de reponer las reservas de energía a tiempo. Esto se aplica no solo a los equipos técnicos, sino también a las personas que los producen", señaló la empresa en el comunicado.

Venta del videojuego GTA VI el día de su estreno, el jueves 19 de noviembre de 2026. Foto: EFE

Añadió que todos los empleados, independientemente de su género y de su cargo dentro de la empresa, que quieran pasar el día jugando pueden "aparcar sus tareas laborales, apagar las máquinas, prender sus consolas y comenzar a explorar el mundo virtual de Vice City", una ciudad ficticia donde se desarrolla la historia del juego.

La empresa deseó a su plantilla un buen descanso y recordó que "robar autos e infringir las reglas de tránsito es mejor solo en GTA". Benza es una fábrica ubicada en la ciudad de Penza, unos 640 kilómetros al sureste de Moscú. La empresa se dedica a la producción de equipos de dispensación de combustible.

Estreno de GTA VI: ventas estimadas en PS5 y Xbox y suba de Sony

Esta es la sexta edición de una saga de videojuegos iniciada en 1997 y de la que se han vendido más de 470 millones de unidades; unos 230 millones corresponden a GTA V, según datos de la compañía.

El videojuego Grand Theft Auto ha generado unos US$ 1.650 millones en ingresos estimados un día antes de su lanzamiento, según la empresa de análisis Sensor Tower. La firma estima que se han vendido aproximadamente 17,07 millones de unidades del juego. De ellas, el 75 % corresponde a la versión para PS5 y el 25 %, a la de Xbox.

Imagen del GTA VI, que se estrenó este jueves 19 de noviembre de 2026. Foto: Javier Picazo/EFE

Las acciones de Sony, propietaria de PlayStation, subieron este jueves un 2,92 % en la Bolsa de Tokio, coincidiendo con el lanzamiento del videojuego. Los títulos del gigante japonés de la electrónica y el entretenimiento sumaron 124 puntos al cierre del parqué tokiota, hasta situarse en 4.365 yenes. Durante la sesión la compañía llegó a subir más de un 3 %.

Lucía Caminos, misiones y el mapa de Leónida en GTA VI

Un viaje sin frenos en el que Lucía Caminos, primera protagonista femenina de la saga, brilla con luz propia. Una superviviente del caos: implacable, vulnerable, decidida, violenta, luchadora, humana y pragmática. El motor de una historia con un guión impredecible.

A nivel narrativo el título huye del humor excesivo de otras entregas para crear un texto más maduro y elaborado que arranca con Lucia a punto de salir de prisión y va desgranando, con uso de flashbacks, la vida de los dos personajes principales. Ambos ansían una vida sencilla pero su pasado implacable no les pondrá las cosas fáciles.

La trama principal se desarrolla a lo largo de 122 misiones repletas de violencia que cada jugador podrá abordar cuando y como quiera, e innumerables misiones secundarias que lo convierten en prácticamente infinito. No hay nada que no puedas hacer en el mundo virtual que ha creado GTA y una vez concluye la historia, el título solo acaba de empezar.

Gráficos, banda sonora y puntaje de GTA VI en Metacritics

Desde el primer momento los jugadores tienen a su disposición lanchas, coches, armas e incluso una avioneta o un kayak para explorar un mapa gigantesco, según los primeros indicios incluso más extenso que los creados para sus tres últimos juegos juntos (GTA IV, V y Red Dead Redemption 2).

Imagen del GTA VI, que se estrenó este jueves 19 de noviembre de 2026. Foto: Javier Picazo/EFE

En Leónida (inspirado en el estado estadounidense de Florida) todo está lleno de vida que se siente completamente real, hay cabida para recorrer ciudades y sus barrios, visitar panaderías o comprar en tiendas de ropa, recorrer mercados, ir a playas de arena blanca, bucear en aguas cristalinas (y peligrosas) en cayos y manglares, robar vehículos e interactuar con todos los personajes que se encuentran en el camino.

El salto técnico del juego es también sobresaliente. Todo es fotorrealista y todo está creado con un mimo desmedido. Los vehículos son calcos de los reales y su conducción será diferente dependiendo del modelo, las armas, la comida o los animales se comportan y afectan con un realismo asombroso.

El lenguaje es cinematográfico y el diseño sonoro mezcla una banda sonora formada por una selección musical enorme, con 22 emisoras de radio con canciones y artistas que van desde Bad Bunny a Bon Jovi.

Un título que ha logrado lo imposible, superar unas expectativas ya de por sí desmedidas. En el portal Metacritics, que genera notas ponderadas de críticas profesionales y de usuarios, alcanza ya un 99 sobre 100, lo que le sitúa en este momento como el mejor videojuego de la historia junto con el título de Nintendo de 1998 The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Infografía para entender el estreno de Grand Theft Auto VI. Elaboración: EFE

Un juego que nace marcado por el éxito y parece destinado a romper todos los récords. Un capítulo más en una saga que ha normalizado algo tan horrible como la violencia y el crimen para dar la posibilidad de vivir, en primera persona, ese lado oscuro, deprimente y cruel.

EFE