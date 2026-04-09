ESPN designó nuevo comentarista para partidos de uruguayos en copas internacionales tras salida de Diego Muñoz

El periodista deportivo Sebastián Giovanelli dio un nuevo paso en su carrera al comenzar a desempeñarse como comentarista en las transmisiones internacionales de ESPN para la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana que involucre a equipos uruguayos.

Su debut en este rol se dio esta semana, con participación en los partidos Coquimbo Unido vs. Nacional y Torque vs. Gremio, emitidos por la señal internacional de la cadena deportiva.

Giovanelli cuenta con una extensa trayectoria dentro de ESPN, aunque hasta ahora su labor estaba centrada en los encuentros del fútbol uruguayo disponibles a través del streaming de Disney+.

Sebastián Giovanelli Darwin Borrelli/Archivo El Pais

Con este movimiento, el periodista pasa a ocupar el espacio que hasta el año pasado tenía Diego Muñoz, quien ya no forma parte de la señal. El contrato no fue renovado en 2026 y el periodista manifestó su sorpresa ante la interrupción del vínculo. "Es un tema que está en manos de abogados", dijo en entrevista reciente a Sábado Show.

Además de su trabajo en ESPN, Giovanelli integra el equipo de la plataforma FIX y participa en El Espectador Deportes. En 2023, cerró una etapa de más de 15 años en Canal 10, donde se desempeñó tanto en el área deportiva como en la información general.