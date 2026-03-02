El "pase de factura" de Diego Aguirre a periodistas de "El Espectador": "Ni uno creía que Peñarol podía ganar"

El clásico dejó secuelas más allá del resultado. Tras la victoria de Peñarol sobre Nacional por 1 a 0, el entrenador aurinegro, Diego Aguirre, pasó por los estudios de El Espectador Deportes y no dejó pasar la oportunidad de lanzar una chicana con tono distendido.

Entrevistado este lunes en el programa La mañana del fútbol, el DT recordó los pronósticos realizados el viernes previo al clásico y subrayó, entre risas, que ninguno de los periodistas de la emisora había vaticinado un triunfo carbonero. “Ni uno creía que Peñarol podía ganar”, disparó, con una sonrisa que evidenciaba más picardía que reproche.

En aquella ronda de predicciones, Federico Buysan, Fabián Bertolini, Diego Muñoz y Mauricio Benítez se inclinaron por una victoria tricolor. Por su parte, Rodrigo Romano, Gonzalo Ronchi, Fernando Corch y Sebastián Giovanelli —entre otros integrantes del equipo— apostaron por un empate. Ninguno aventuró un triunfo aurinegro, lo que finalmente se concretó el domingo.

Durante el intercambio al aire, Buysan recogió el guante y admitió el desacierto colectivo. “Bien pegado. Acabás de hacer lo que tenés que hacer”, respondió entre risas. Aguirre, siguió cobrando la factura y profundizó su argumento: “Nadie dijo ‘ojo que Peñarol muchas veces en la historia llega mal y gana este tipo de partidos’”. Y remató: “Así ha sido siempre”.

En el estudio, las sonrisas dominaron la escena. El tono fue distendido, pero el mensaje quedó claro: el clásico, una vez más, desafió la lógica previa y recordó que la historia pesa. “Esto va a generar”, deslizaron los propios periodistas, anticipando las inevitables repercusiones del fallido pronóstico colectivo.