La abogada y comunicadora Daiana Abracinskas sorprendió al revelar algunas experiencias desagradables que atravesó durante su trayectoria en los medios de comunicación. En una entrevista con Jorge Balmelli para el ciclo Alweso, recordó que durante su paso por Algo contigo, de Canal 4, le prohibían mostrar los tatuajes que tiene en sus brazos y escote porque consideraban que no ofrecían una buena imagen televisiva.

La confesión surgió mientras conversaban sobre los desafíos que enfrentan las mujeres en los medios y las exigencias relacionadas con su apariencia física. En particular, abordaron la presión que algunas comunicadoras sienten para adaptar su imagen y personalidad a determinados estereotipos.

Abracinskas recordó que, en sus comienzos, el periodista Avedis Badanian la llevó a realizar pruebas para ingresar a dos informativos, uno de un canal público y otro privado. Aunque recibió buenas devoluciones sobre sus condiciones profesionales, su apariencia terminó siendo un obstáculo.

“Me dijeron: ‘Mirá, tu rol es excelente, cómo lo hacés es excelente, cómo leés el teleprompter, cómo comunicás, tu dicción, pero tu imagen no da para el rol de informativista’”, recordó sobre aquella experiencia.

La comunicadora aseguró que le sugirieron modificar su imagen para ajustarse al perfil que buscaban. Sin embargo, defendió su manera de presentarse: “Yo no creo que sea menos femenina porque tenga las lolas grandes o porque tenga tatuajes”.

Fue entonces cuando reveló una situación que vivió durante su participación en Algo contigo, el programa de espectáculos conducido por Luis Alberto Carballo y donde fue panelista por casi dos temporadas.

“En Canal 4, en Algo contigo, me prohibían exhibir los tatuajes”, afirmó ante la sorpresa de Balmelli.

Daiana Abracinskas en "Algo contigo".

“El productor argentino me prohibió los tatuajes. Yo tenía que salir siempre tapada porque no daba una buena imagen estar tatuada”, relató.

La exigencia generó reiterados enfrentamientos con las autoridades del programa, según su testimonio. “Imaginate las discusiones que tuve hasta que me terminaron echando”, agregó.

De todos modos, destacó que durante esos conflictos contó con el respaldo de Carballo y del resto del equipo. “Siempre Luis en eso me apoyó y mis compañeros también”, aseguró.

Daiana Abracinskas y la colega que impidió su ingreso a un programa

En otro tramo de la entrevista, Abracinskas abordó las dificultades que pueden surgir entre las propias mujeres dentro de los medios. En ese contexto, recordó una experiencia en la que una comunicadora se opuso a compartir pantalla con ella.

“Me pasó en un programa de televisión donde había una sola mujer, no voy a dar datos porque si no es muy identificable, en donde fue la mujer la que dijo: ‘Yo no quiero que venga otra mujer’”, contó.

Abracinskas cuestionó aquella actitud, especialmente por tratarse de un ámbito en el que las mujeres históricamente han reclamado mayores oportunidades.

“Si estamos luchando para que no haya en el periodismo deportivo un tema de género limitante, ¿por qué querés y necesitás ser la única mujer?”, reflexionó.

Finalmente, decidió no incorporarse al ciclo y evitó revelar la identidad de la colega. Aclaró que mantiene una buena relación con ella fuera de aquel episodio.

El elogio de Daiana Abracinskas a Patricia Madrid

Esa experiencia, explicó, le generó cierta preocupación cuando se incorporó a Polémica en el bar, donde compartiría el panel con Patricia Madrid.

“Cuando llegué a Polémica, mi gran desafío no era cómo me iba a llevar con mis compañeros, mi gran miedo era cómo me iba a llevar con Patricia”, confesó.

Sin embargo, aseguró que se encontró con una realidad completamente diferente y dedicó palabras de elogio a su excompañera.

“Lo que sentí fue una mujer absolutamente confiada de lo que era, totalmente sorora, compañera, con la integridad suficiente como para saber discutir también cuando opinábamos distinto, pero desde el respeto”, expresó.

Abracinskas definió ese vínculo como una de las mayores satisfacciones que le dejó su participación en el programa de debate.

“Fue una de las alegrías que a mí me dio Polémica”, concluyó, y destacó que, más allá de las diferencias y los cruces al aire, siempre prevaleció el respeto personal.

La comunicadora también valoró el nivel profesional de sus antiguos compañeros de panel y aseguró que disfruta especialmente de los programas de debate porque le permiten aprender de otras personas. “Mi desafío en la vida siempre es estar con gente mejor que yo para aprender”, resumió.