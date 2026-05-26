Conmoción en Honduras por la muerte de Julio César Núñez: homenaje del Gobierno y minuto de silencio en una final

La muerte del periodista uruguayo Julio César Núñez no solo generó congoja en Uruguay, donde desarrolló buena parte de su carrera, sino también una profunda conmoción en Honduras, país en el que vivía desde 2003 y donde se transformó en una de las voces más reconocidas del periodismo deportivo.

Núñez, fallecido este domingo a los 71 años tras permanecer internado luego de sufrir un derrame cerebral el pasado 1° de mayo, recibió homenajes de colegas, instituciones deportivas, medios de comunicación y hasta del gobierno hondureño, que destacó públicamente el impacto de su trayectoria en la cultura popular del país centroamericano.

La noticia fue confirmada por la cadena HRN, emisora en la que se desempeñaba como director del área deportiva. “El reconocido periodista de origen uruguayo, Julio César Núñez, narrador deportivo en Televicentro y HRN, murió en las últimas horas”, comunicó la radio en sus redes sociales, mientras que su compañero Salvador Nasralla abrió la programación del domingo con un mensaje cargado de emoción: “Iniciamos nuestro programa de hoy con mucha tristeza. Ha fallecido nuestro compañero Julio César Núñez”.

También el director de noticias de HRN, Juan Carlos Barahona, recordó “la pasión” de Núñez por el periodismo y la lectura, además de su permanente actitud sonriente, en una despedida que se multiplicó entre colegas y figuras públicas hondureñas.

La Federación de Fútbol de Honduras lamentó su fallecimiento y aseguró que su “voz se apagó, pero seguirá resonando en el corazón de la afición”, en alusión a una figura que se convirtió en referencia del relato y comentario deportivo en ese país.

El reconocimiento alcanzó incluso a la final del torneo Clausura hondureño, disputada este domingo en Tegucigalpa entre Motagua y Marathón. Antes del encuentro —que terminó consagrando campeón al Motagua tras una definición por penales— se realizó un minuto de silencio en memoria del periodista uruguayo-hondureño.

El gobierno de Honduras también emitió una nota de duelo oficial en la que definió a Núñez como “una de las voces más emblemáticas del periodismo deportivo nacional”. En el comunicado, las autoridades señalaron que “su pasión, profesionalismo y estilo inconfundible marcaron generaciones de hondureños que crecieron escuchando sus narraciones y análisis deportivos”.

Además, el texto recordó una de las frases más populares del periodista, convertida con los años en una marca registrada de sus transmisiones: “‘Aguanta, corazón’, frase que inmortalizó con su voz, hoy queda en la memoria colectiva de un pueblo que lo admiró y respetó profundamente”.

Comunicado del gobierno hondureño por la muerte de Julio César Núñez.

Núñez llegó a Honduras en 2003, a partir de una invitación del fallecido entrenador uruguayo Ernesto Omar Luzardo, quien lo recomendó para un proyecto de radio y televisión en ese país. En entrevista con Sábado Show en 2023, Núñez reconocía que, pese a haber echado raíces en Honduras —donde formó una familia y construyó su vida—, nunca dejó de sentirse conectado con Uruguay. “Cultivo la nostalgia, como todo uruguayo”, decía entonces, mientras contaba que seguía el Carnaval, los informativos y hasta partidos del fútbol local desde Tegucigalpa.