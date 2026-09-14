Canal 12 prepara nueva programa periodístico que marcará el regreso a la TV de Juanchi Hounie: qué se sabe

Canal 12 prepara una nueva apuesta periodística que marcará el regreso a la pantalla del periodista Juanchi Hounie, quien compartirá la conducción de este proyecto con Leonardo Haberkorn, actualmente parte del panel de Desayunos informales, informó Montevideo Portal. Fuentes de Teledoce confirmaron que se tratará de un programa semanal, con posible estreno en el mes de octubre.

El proyecto estará dedicado al análisis de los principales asuntos de la agenda nacional. El día de emisión todavía no está definido, aunque entre las posibilidades que maneja Teledoce aparece el domingo, día de la semana en el que habitualmente el canal ha programado propuestas periodísticas como Séptimo día.

El estreno está proyectado para octubre y significará una renovada apuesta de la señal por los contenidos periodísticos y de actualidad. También supondrá el reencuentro televisivo de Hounie y Haberkorn, quienes ya compartieron diferentes etapas de Séptimo día y conocen de este tipo de formato de análisis y discusión en estudio sobre asuntos de actualidad.

Los dos periodistas formaron parte del equipo original de Séptimo día, que se estrenó en Canal 12 en 2019. Con Nelson Fernández en la conducción, aquella primera etapa reunió a un equipo integrado por Hounie, Haberkorn, Valeria Superchi, Marcela Dobal y Raúl Ponce de León, entre otros periodistas. La propuesta combinaba informes, entrevistas, análisis y debate sobre los principales temas políticos y sociales de Uruguay.

El ciclo atravesó distintas etapas y regresó a la pantalla en 2024, nuevamente en un año marcado por las elecciones nacionales. En esa oportunidad, Mariano López asumió la conducción, mientras Hounie y Haberkorn volvieron a coincidir como parte de la propuesta periodística.

Esa temporada estuvo especialmente atravesada por la campaña electoral, con entrevistas a protagonistas políticos, invitados y debates en estudio sobre los asuntos que dominaban la agenda.

Hounie se alejó posteriormente de la pantalla y comenzó un período de menor exposición televisiva. Ahora, dos años después, prepara su regreso a Canal 12 en este proyecto que volverá a reunirlo con Haberkorn.