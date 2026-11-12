Accidente en el estudio de TV Ciudad obligó a levantar edición del noticiero: trabajadora resultó lastimada

Un accidente ocurrido este jueves en los estudios de TV Ciudad, el canal público de la Intendencia de Montevideo, provocó la suspensión de la edición del mediodía de Info Capital, el informativo de la señal. Una trabajadora resultó lesionada luego de que un equipo cayera en el estudio.

A través de sus redes sociales, el canal comunicó que el noticiero no saldría al aire por motivos de fuerza mayor, aunque no brindó detalles oficiales sobre lo sucedido.

"Por causas de fuerza mayor en el día de hoy no se emitirá la Edición Mediodía. Nos reencontramos a las 19:00 horas para la Edición Central", señala el comunicado difundido por Info Capital.

Según pudo saber TV Show, la decisión se tomó luego de que se produjera un accidente en el estudio, cuando un equipo cayó y golpeó a una sonidista que se encontraba trabajando en el lugar en la previa de la emisión en vivo del informativo.

Si bien la trabajadora se encuentra bien de salud, el episodio generó preocupación entre los integrantes del equipo y los responsables del informativo resolvieron directamente levantar la emisión prevista para este jueves.

La edición del mediodía de Info Capital se emite habitualmente de 13:00 a 14:00, con la conducción de la periodista Rosina Mallarini.

Rosina Mallarini. magdiaz_

De acuerdo con lo anunciado por el canal, la programación informativa se retomará este jueves a las 19:00, con la edición central del noticiero.

