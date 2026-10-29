Una obra argentina recupera el espíritu y la fortaleza ante la adversidad y está de estreno en Uruguay

Hoy en la Escuela Nacional de Declamación (la ESNADE de José Enrique Rodó 1712, entre Minas y Magallanes) se estrena Julius, un unipersonal del argentino Ruben Pagura, dirigido por Alfredo Goldstein y con la actuación de Marcel Sawchik Monegal. La escenografía y el vestuario es de Hugo Millán.

Estrenada en Buenos Aires en 2021, es una adaptación de Reportaje al pie de la horca del checo Julius Fucík. El libro reúne sus escritos siendo prisionero de los nazis (Fucík era un comunista checo). Su esposa recuperó los escritos y los compiló en un libro.

Sawchik Monegal encarna a Julius y a todos los personajes que lo rodearon en su último año de vida.

“Transita entre la crueldad y el amor, entre la opresión y la necesidad de seguir luchando hasta el final”, le contó Goldstein a El País. “Un retrato en el cual el actor pasa por todos los estados de ánimo, por la confianza y la traición, por la batalla y el dolor”.

“Es la peripecia de un hombre frente a la adversidad y que, aun dentro de las circunstancias más difíciles, hay un lugar para los sueños y para los deseos de un universo luminoso”, agregó el director.

Va los jueves a las 20.30 y hay entradas en RedTickets.

Goldstein, uno de los directores teatrales uruguayos más activos, también estrenó Mambo en La Cretina. Es una obra de Miguel Morillo en la que actúan Fernando Amaral y Leonor Chavarría. Va los miércoles a las 20.30 y también tiene entradas en RedTickets.

