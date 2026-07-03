Topa presenta su nuevo espectáculo en una gira por Uruguay: "Cada vez me gusta más lo que hago"

La dedicación de Topa a las infancias es absoluta. Con 35 años de carrera, no solo ha sido parte de proyectos como Zapping Zone y Junior Express, sino que, a través de ellos, también se ha ganado el cariño de grandes y chicos.

Su nuevo proyecto es Un mundo de colores, un programa en TV Pública de Argentina. A partir de ese concepto, ideó el show con el que ahora girará por Uruguay y que, según él, “atraviesa todas las emociones”.

Ayer estuvo en el Teatro Español de Durazno, hoy estará en el Teatro Cantegril de Punta del Este, mañana en el Teatro Maccio de San José y el domingo en el Radisson Victoria Plaza de Montevideo.

Las entradas están disponibles en Redtickets desde 1.000 a 1.660 pesos.

En diálogo con El País, Topa explicó cómo cambió su mirada al convertirse en padre, los desafíos de entretener a las infancias en la actualidad y las ganas de que su programa esté en televisión uruguaya. También habló de sus planes: roles actorales orientados a la comedia infantil, una reversión de su clásico “Me muevo para aquí” y proyectos que consideren a aquellos que lo siguen hace años y conservan un cariño especial por él.

—Tenés una trayectoria de décadas, pero sos padre hace seis años. ¿Qué aprendizajes y preocupaciones nuevas aparecieron con ese rol?

—Mi carrera me dio mucho oficio. Pero la paternidad me enseñó otras cosas. Me atravesó por todos lados. La mirada de los más chiquititos la tengo desde siempre por mi trabajo, pero la paternidad me cambió la forma de entender a los papás y a las mamás: lo que significa llevar a un nene o una nena a un espectáculo, entender el esfuerzo que hacemos para sacar una entrada y acompañar a cada chiquito a que vean a su ídolo. Lo vivís desde otro lugar, das todo por ellos, querés elegir qué educación y con quiénes querés que crezcan. Más allá de que por momentos ellos tienen el control, está bueno que los papás y las mamás estemos atentos a lo que están mirando.

—¿Cuáles son los desafíos de entretener a las infancias en la actualidad?

—En primer lugar, buscar un equilibrio con todo lo referido a las pantallas. Dosificar el tiempo de las tablets y que vean un contenido adecuado a su edad. Me preocupa que los chicos estén mirando contenidos que no son aptos para ellos. Hay cantantes que, si bien está bien lo que hacen para el público al que apuntan, no está bien que los chiquitos lo repitan porque son bailes, movimientos o vestuarios que no tienen nada que ver con su edad. Estoy a favor del cuidado de las infancias.

—Más allá de que trabajás en televisión y YouTube, ¿qué le encontrás de especial al formato en vivo?

—La presentación en vivo termina de cerrar todo el ciclo. Amo hacer tele, YouTube y grabar canciones, pero el final de eso es encontrarte en vivo. Ahí ves tu energía, tu luz, tu cariño. Encontrarme con la mirada de los chicos, el abrazo, el beso, que te esperen después en la salida, el dibujito, el cartelito.

—¿Qué vínculo mantenés con Disney?

—Disney es mi familia. Hoy no tengo un contrato, pero sigo ligado. Tengo alas para volar, pero también el acompañamiento de ellos en muchos sentidos gracias a mi desempeño. Les consulto todo lo que hago, si puedo llevar las canciones a TV Pública, por ejemplo. Sigo llevando la empresa y la marca atrás, sigo siendo Disney para todo el mundo y estoy en la plataforma con Junior Express, que continúa siendo un éxito total. De hecho, estuve hace muy poquito en un espectáculo de Navidad con ellos. Cada vez que me necesiten para algo y quieran seguir soñando juntos, yo estoy porque amo trabajar para Disney.

Difusión.

—Zapping Zone fue un cambio de paradigma en la televisión infantil latinoamericana, ¿cómo fue vivirlo en primera persona?

—La puerta de entrada a Disney fue Zapping Zone: un programa en vivo con siete conductores para toda Latinoamérica. Aprendí y crecí muchísimo. Hace muy poquito nos reunimos con Caro, Dani y Diego en un especial que se hizo en Radio Disney. Está el podcast y son muy divertidas las anécdotas que contamos. Fue una gran escuela y la primera vez que conduje en vivo. Después vino Playhouse Disney con Romina Yan, Euge Molinari, Sofía Reca y Muni; Junior Express; El Ristorantino de Arnoldo. La verdad es que soy un privilegiado.

—¿Qué crees que debe tener una persona para poder dedicarse al entretenimiento infantil?

—Creo que dedicarte a los más chiquitos no es un trabajo. Para mí, es una decisión de vida. Soy un referente, hace más de 35 años que trabajo en esto, cada vez me gusta más y lo sigo cuidando. Incluso en contenidos más para papás, mamás y adultos trato de cuidarlo porque están acostumbrados a ver a Topa.

—Topa no es solamente un personaje.

—No, soy yo. Entonces, cuando elijo a un personaje, me fijo en el cuidado y la calidad en la historia. Me divierte muchísimo actuar. No puedo contar mucho, pero hay una película dando vueltas donde no seré Topa, pero que tiene que ver con la familia. Tengo ganas de cruzar ese charco hacia la comedia familiar y no ser Topa, pero que esté mi energía. Ir un pasito más.

—Cuando comenzaste tu carrera, querías ser actor. Lo de las infancias se dio después. ¿Sentís que esto es cerrar el círculo?

—Es volver a conectarme con mi propósito. Siempre soñé con ser actor. Después descubrí que podía cantar y bailar. Los chicos de la época de Zapping Zone siguen teniendo un amor muy grande. Yo voy por la calle caminando y recibo abrazos, o gente que me dice: “Sos mi infancia, te amo, te sigo viendo”. Entonces, está bueno generar contenido para los chicos que crecieron conmigo. Sigo haciendo YouTube y cosas para los más chiquitos, pero me copa hacer algo como una comedia familiar para que los adolescentes se vuelvan a encontrar conmigo desde otro lugar. Estoy por hacer una versión de “Me muevo para aquí” con un grupo muy conocido y creo que va a explotar. Creo que la lanzamos en agosto.

—Has participado varias veces en el Lollapalooza argentino, un festival para jóvenes.

—Hice cuatro Lollapalooza y el último fue una locura. No entraba la gente, no había más espacio. Estoy cerrando el quinto. Los jóvenes se conectan con su alma de niño y eso es muy importante, habla de que tenemos una generación que sigue conectada con el amor, con la sensibilidad y con la no vergüenza de ser como quieren ser. Antes había mucho prejuicio. Siento que algo bueno hicimos.