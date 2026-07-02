¿Cuál es el mejor plan familiar para las vacaciones de invierno? Cuatro famosas conductoras dan su respuesta

Las vacaciones de invierno son una oportunidad ideal para hacer una pausa en la rutina y disfrutar del tiempo libre en familia o amigos. Mientras algunos prefieren aprovechar estos días para viajar, otros eligen planes más tranquilos, actividades culturales, salidas gastronómicas o simplemente descansar. En ese contexto, Sábado Show consultó a cuatro conductoras de la televisión uruguaya para conocer cuál consideran que es el mejor plan para el receso invernal. A continuación, las opiniones de Catalina Ferrand, Lucía Rodríguez, Sofía Rodríguez y Anahí Lange.

Catalina Ferrand - conductora

La actriz y conductora Catalina Ferrand Foto: Santiago Colinet

En Semana Santa fuimos a Río de Janeiro y quedamos como locas con la vida de verano con las nenas, así que ahora me voy a México para pasar una semanita con ellas en el Caribe. La idea es amortizarnos y después poder sobrellevar mejor los meses de frío que quedan en Uruguay. Igualmente me gusta mucho pasar vacaciones de invierno en nuestro país y hacer planes en familia, pero esta vez nos vamos disfrutar del sol, la arena y el mar azul.

Lucía Rodríguez - conductora

La actriz y comunicadora Lucía Rodríguez. Foto: Leonardo Mainé

Cuando mis hijos eran chicos nos encantaba ir al teatro en vacaciones de julio. El año pasado todavía logré ir a ver una obra de teatro con ellos. Igualmente nuestro sueño con mis hijos es irnos de viaje a un all inclusive. Es algo que tenemos pendiente y veremos si se da en las vacaciones de invierno del año que viene.

Sofía Rodríguez - conductora

La periodista comunicadora Sofía Rodríguez. Foto: Archivo El País

Las vacaciones de invierno se prestan para hacer planes que no siempre están disponibles, por eso me gusta la combinación de una semana en Montevideo y otra de aventuras. En la capital hay una cantidad de espectáculos infantiles, teatro, espacios lúdicos, y me gusta sacarles el jugo. Para completar, la segunda semana me gusta hacer una escapada al interior. Me divierte la idea de planear un circuito por distintos departamentos del centro y norte del país, lugares que quizás para fin de semana quedan un poco más lejos. Las vacaciones de invierno son el momento ideal para eso.

Anahí Lange - conductora

Anahí Lange. Foto: Leo Mainé. Make up: Lucía Galán. Peinado: Micaela Paz. Color: Rosana Quintero. Estilismo: Indian by María Fitipaldo. Locación: Ema Models by Leticia Fernández

Diría que el plan ideal de vacaciones de invierno es una estufa a leña, medias de lana, y buenas películas, pero con dos niños eso pasaría a ser un infierno, así que estuve buscando las mejores actividades para hacer con pequeños: música en vivo, teatro, espacios grandes y cerrados para jugar, y quizás alguna película en el cine que hay unos estrenos bien lindos. En esos cuerpitos tan chiquitos entra tanta energía, nunca lo voy a entender, pero lo ideal es que la gasten afuera de casa (risas). Sinceramente, amo profundamente hacer actividades con ellos, me copo con cada una de estas cosas y soy una más. Ya habrá tiempo para la estufa a leña.