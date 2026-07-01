Vacaciones de invierno en Montevideo: peatonales barriales con actividades culturales y recreativas

A lo largo del mes de julio las peatonales barriales de Montevideo siguen generando espacios de encuentro y participación en los distintos barrios.

Y en el marco de las vacaciones de invierno hay actividades recreativas, culturales y comunitarias especiales.

Por estos días la programación incluye jornadas para toda la familia, con distintas ferias, espectáculos artísticos, talleres y actividades impulsadas por colectivos locales e instituciones de cada zona del departamento.

El miércoles de 14 a 17 horas habrá un encuentro recreativo para celebrar las vacaciones de julio con una tarde a puro juegos, actividades lúdicas y propuestas interactivas. Será en Picaflor 6307 entre Confederada y Calle A (Municipio G).

Estarán presentes distintos emprendimientos locales y el Punto Violeta, que brindará información y orientación a la comunidad.

Jueves 2 de julio

El jueves será un día de encuentro dirigido a adolescentes, jóvenes y sus familias, con el objetivo de acercar a la comunidad a las propuestas de la organización Ni Silencio, Ni Tabú y promover espacios de acompañamiento y atención psicoemocional.

La cita es de 14 a 17 horas en la primera paralela a Camino Cibils entre La Paloma y Pernambuco (Municipio A).

Organizan el Sector de Relocalizaciones del Servicio de Tierras y Vivienda y Ni Silencio, Ni Tabú, y colaboran vecinos del conjunto habitacional, Asesoría para la Igualdad de Género (Punto Violeta) y Municipio A.

Viernes 3 de julio

El viernes desde las 13 hasta las 17 horas en Julio E. Suárez entre Dr. Enrique Amorim y Guillermo C. Rodríguez (Municipio D) habrá una jornada comunitaria en el marco de la propuesta "Arrimate a tu barrio". Lo organiza CEDEL Casavalle.

Se trata de un espacio de encuentro para fortalecer las redes del territorio, promover la participación de vecinos, y disfrutar de actividades culturales, recreativas y artísticas abiertas a la comunidad. La actividad también contribuirá a visibilizar emprendimientos que desarrollan sus procesos en el CEDEL.

Sábado 4

El fin de semana comienza con un encuentro que comienza a las 12 y se extiende hasta las 16 horas en Av. José Pedro Varela y Av. Dámaso Antonio Larrañaga (Municipio D).

Es una actividad realizada junto a organizaciones y vecinos, participarán instituciones y colectivos que forman parte del territorio. Habrá juegos, diversión, un mini show de circo y una merienda elaborada por vecinos del barrio.

Por más fechas a lo largo del mes puede visitarse la web de la Intendencia de Montevideo.