Qué hacer en vacaciones de julio: Espacio Ciencia abre con realidad virtual y sectores interactivos

En el marco de las vacaciones de julio, el museo interactivo de ciencia y tecnología del LATU abrirá sus puertas de 15.00 a 19.00 para recibir a todo aquel que esté interesado en disfrutar de los espacios dedicados a distintas áreas.

La novedad es Astro Espacio, una nueva exhibición sobre astronomía que combina ciencia, tecnología y experiencias interactivas con el fin de acercar el conocimiento del espacio a todo público a partir de los 6 años. La muestra inauguró ayer y estará para visitar hasta el sábado 11 de julio.

Las entradas generales están disponibles en locales Abitab y en la web de Espacio Ciencia a 420 pesos. Los menores de hasta 4 años inclusive tienen ingreso gratuito. Es obligatorio asistir con un adulto responsable por cada seis niños menores de 12 años.

La muestra incluye un audiovisual inmersivo con galaxias, estrellas y planetas como protagonistas. A su vez, contiene información sobre las características del Sistema Solar, las propiedades de los planetas y distintos datos sobre fenómenos astronómicos.

Una de las novedades más llamativas son los lentes de realidad virtual que se pueden utilizar durante el recorrido.

El museo cuenta con seis áreas temáticas que abarcan desde la percepción humana hasta el pensamiento computacional, entre otras propuestas.

Los espacios permanentes incluyen el Modo Hongo, sobre el Reino Fungi; el Modo Escape, una sala de escape para mayores de 12 años; el Espacio Eco, concentrado en insectos y aves pequeñas y el Modo Micro, una experiencia interactiva en la que se explora el mundo microscópico y la biología celular. También está “Ceilab”, un espacio que apunta a que los participantes trabajen en equipo para encontrar soluciones a los desafíos planteados. Esta actividad tiene horarios pleestablecidos con duración variable y cupos limitados. Se reserva en el momento de la visita por orden de llegada.

Se puede encontrar más información en la página web de Espacio Ciencia.