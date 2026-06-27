De un clásico del humor a Clint Eastwood: los tres recomendados de Netflix para ver en vacaciones de julio

Este sábado comienzan las vacaciones de julio y hay un abanico de planes culturales para toda la familia. A su vez, los partidos del Mundial 2026 siguen de cara a las clasificaciones para los dieciseisavos de final. Sin embargo, las plataformas de streaming ofrecen novedades esperadas que pueden ayudar a sobrellevar las lluvias pronosticadas para este domingo.

Los tres títulos recomendados para este fin de semana incluyen humor, drama, críticas divididas y un clásico laureado que no pasa de moda. Todas disponibles en Netflix.

"30 Rock"

Netflix sumó a su grilla las siete temporadas de 30 Rock, la sitcom creada por Tina Fey, quien recogió su experiencia como guionista de Saturday Night Live para contar las rutinas de un programa de sketches. En episodios de media hora, abarca con aires a veces surrealistas, los enredos de los responsables del programa. Alec Baldwin es el gerente de la cadena y su vínculo con el personaje de Fey es entrañable y muy gracioso y Tracey Morgan interpreta a una caprichosa estrella. Curiosidad: el sexto capítulo de la primer temporada lo dirigió Juan José Campanella.

"Lawrence de Arabia"

Aunque creada para ver en todo el esplendor de la pantalla gigante, que no lo amilane la posibilidad de ver Lawrence de Arabia en Netflix. Dirigida por David Lean y protagonizada por Peter O’Toole, aún es una monumental epopeya histórica basada en la vida de T. E. Lawrence, el oficial británico que durante la Primera Guerra Mundial se convierte en figura clave de la revuelta árabe contra el Imperio Otomano. Lawrence enfrenta conflictos de identidad, ambición y poder. Una de las obras maestras del cine, ganó siete premios Oscar, incluidos Mejor Película y director.

"15:17: Tren a París"

Es, claramente la película más rara de Clint Eastwood. 15:17: Tren a París recrea el atentado frustrado en 2015 a bordo de un tren. La película sigue la amistad y el crecimiento de tres jóvenes estadounidenses —Spencer Stone, Anthony Sadler y Alek Skarlatos, los verdaderos héroes interpretándose a sí mismos.— que terminan enfrentando y reduciendo a un terrorista armado, salvando cientos de vidas. La película recibió críticas dispares (en El País, un crítico le puso cinco estrellas y otro, una) y es parte de la saga de Eastwood dedicada al heroísmo.