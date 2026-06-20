Por qué Tom Hanks no puede ver una escena de la película "Náufrago": "Me levanto y salgo de la habitación"

Pasaron más de dos décadas desde el estreno de Náufrago, pero la película continúa ocupando un lugar privilegiado entre los clásicos modernos de Hollywood. El drama protagonizado por Tom Hanks no solo conquistó al público y a la crítica, sino que también dejó algunas de las escenas más recordadas de la historia reciente del cine. Sin embargo, para el propio actor hay un momento de la película que resulta especialmente difícil de volver a ver.

Durante una reciente participación en el podcast The Rest is Entertainment, Hanks sorprendió al revelar que existe una escena específica del film de Robert Zemeckis que le genera una profunda incomodidad cada vez que la encuentra en televisión o vuelve a ver la película.

“Hay un momento en especial... Fue doloroso para mí en Náufrago, cuando Chuck regresa y vuelve a la casa de Kelly para devolverle su reloj”, explicó el actor de 69 años.

La secuencia en cuestión ocurre hacia el final de la película y representa uno de los momentos más emotivos de toda la historia. Después de pasar cuatro años aislado en una isla desierta y ser dado por muerto, Chuck Noland (Hanks) logra regresar a la civilización. Sin embargo, al volver descubre que el mundo siguió adelante sin él y que Kelly, el gran amor de su vida, reconstruyó su vida junto a otra persona.

Antes del accidente que cambió para siempre su destino, Kelly le había regalado un reloj de bolsillo con una fotografía suya en el interior. Cuando Chuck regresa, decide devolvérselo en una escena cargada de emoción, resignación y nostalgia.

Imagen de la película "Naufrago". Foto: Archivo.

Pero lo que para millones de espectadores es uno de los puntos más conmovedores del film, para Hanks representa un momento que preferiría borrar. “Hay un instante en el que siento que simplemente no estoy ahí”, confesó.

Según explicó, durante esa escena realizó un pequeño gesto que considera completamente equivocado para el personaje. “Es algo falso. No pertenece a Chuck. Era más bien yo siendo yo mismo”, reconoció.

El actor aseguró que el error fue tan evidente para él una vez estrenada la película que desde entonces evita verla por completo. “Si la película está puesta en algún lado, me levanto y salgo de la habitación antes de que empiece esa escena”, reveló entre risas.

Lo curioso es que Hanks aseguró que no advirtió el problema durante el rodaje. Recién se dio cuenta cuando vio la película terminada por primera vez.

Estrenada en el año 2000 y dirigida por Robert Zemeckis, Náufrago cuenta la historia de Chuck Noland, un ejecutivo de FedEx obsesionado con el tiempo y la eficiencia. Su vida cambia para siempre cuando el avión en el que viaja se estrella en medio del Océano Pacífico.

Convertido en el único sobreviviente del accidente, Chuck llega a una isla deshabitada donde deberá aprender a sobrevivir completamente solo. Sin herramientas, sin contacto humano y enfrentado a condiciones extremas, encuentra compañía en un objeto inesperado: una pelota de vóley que bautiza Wilson.

La relación entre Chuck y Wilson terminó convirtiéndose en uno de los elementos más recordados de la película. Lo que comenzó como un simple recurso narrativo terminó transformándose en un verdadero ícono de la cultura popular. De hecho, más de 25 años después del estreno, la pelota sigue apareciendo en homenajes y referencias vinculadas a la carrera del actor.

En mayo de este año, Hanks asistió a un partido entre los Yankees de Nueva York y los Mets de Nueva York, y la mascota de este último equipo apareció disfrazada como Wilson, con la característica huella de mano roja que inmortalizó el personaje.

El actor no pudo evitar reaccionar de inmediato. Al verla, gritó “¡Wilson!”, reproduciendo la famosa escena que millones de fanáticos recuerdan de memoria.

No fue la primera vez que el ganador de dos premios Oscar rindió homenaje a aquel particular compañero de reparto. En 2022, durante el lanzamiento ceremonial de un partido de béisbol entre los Cleveland Guardians y los San Francisco Giants, apareció sosteniendo una réplica de la icónica pelota manchada de sangre.

Tom Hanks y una imagen de la película "Náufrago". Foto: Archivo.

Años atrás, durante una entrevista concedida a ReelBlend, Hanks explicó por qué Wilson terminó siendo tan importante para la historia. Según contó, el personaje necesitaba alguien con quien hablar para que el público pudiera comprender sus pensamientos y emociones. “Chuck no tenía ninguna razón para hablar si no creía que había alguien más cerca”, explicó.

El éxito de Náufrago fue enorme. La película recibió dos nominaciones a los premios Oscar en 2001, incluyendo una candidatura a Mejor Actor para Hanks. Finalmente, la estatuilla quedó en manos de Russell Crowe por su actuación en Gladiador. Sin embargo, Hanks sí logró imponerse en los Globos de Oro de ese año, donde obtuvo el premio al Mejor Actor.

Pero los desafíos del proyecto no terminaron en la pantalla. Durante el rodaje, el actor atravesó una situación extremadamente delicada que incluso puso en riesgo su vida.

Mientras filmaba en una isla del Pacífico, sufrió un corte en una pierna que se infectó con una bacteria estafilocócica. La situación se agravó rápidamente y obligó a su hospitalización de urgencia. “Estuve allí tres días con algo que, aunque parezca mentira, casi me mata”, recordó años después en una entrevista con la BBC. “La infección se estaba extendiendo por mi pierna”, agregó.

Afortunadamente, el actor logró recuperarse por completo y continuar el rodaje de una película que terminaría convirtiéndose en uno de los títulos más emblemáticos de su carrera.

La Nación/GDA