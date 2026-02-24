Tablados para hoy 24 de febrero de 2026: programación completa para este martes y agenda del Teatro de Verano

Continúa adelante la Liguilla y aunque este martes está amenazado con un pronóstico de mal tiempo, la programación está en pie hasta que se diga lo contrario. Por lo pronto, tres conjuntos le darán forma a la cuarta etapa de la fase final del Concurso, mientras aque varios tablados tendrán actividad.

Resalta especialmente la propuesta del Tablado del Parque, que albergará una función a beneficio de Rafa Villanueva. Las entradas ya están agotadas, pero a través de Redtickets aún se pueden adquirir bonos colaboración a partir de $ 100 y hasta $ 500 (no incluyen el ingreso al lugar).

A continuación, la programación completa para esta noche, con todas las direcciones, precios y actuaciones.

La etapa del Concurso de Carnaval de hoy

LIGUILLA

Teatro de Verano, Rambla Wilson s/n esq. Cachón. A las 20.30.

Etapa 4:



Valores (comparsa)

Cyranos (humoristas)

La Trasnochada (murga)

Desde $ 370, en venta en Abitab.

Todos los tablados para hoy

1° DE MAYO

Av. de las Leyes y Gral. Flores. Desde las 19.30.

Carambola, Cayó la Cabra, Falta y Resto, Patos Cabreros.

Desde $ 180, en venta en Redtickets.

CLUB MALVÍN

Legrand 5163. Desde las 20.00.

Integración, Falta y Resto, Un Título Viejo, La Gran Muñeca.

Desde $ 200, Redtickets.

MONUMENTAL DE LA COSTA

Parque Roosevelt. A las 20.00.

Caballeros, Zíngaros, Los Muchachos, Adams, Momosapiens.

Redtickets, desde $ 165.

TABLADO DEL PARQUE - A beneficio de Rafa Villanueva

Reissig y Sarmiento. A las 19.30.

Los Muchachos, La Mojigata, La Gran Muñeca, Curtidores de Hongos, Queso Magro, Un Título Viejo.

Entradas agotadas.

VELÓDROMO MUNICIPAL

Av. Ramón V. Benzano 3471. Desde las 20.00.

Momosapiens, Curtidores de Hongos, Sociedad Anónima, Zíngaros, A la Bartola, La Gran Muñeca.

Desde $ 450. Hay promociones.

NUEVO CARRUSEL

India Muerta Y Tembeta. A las 20.00.

Social Club, House, Caballeros.

$ 120.

CARNAVAL DE A PIE

Hoy: Barrio Aquiles Lanza - Plaza Emancipación. Desde 20.00.

Mi Vieja Mula, Gente Grande, Más que Lonja.

Gratis.