Tablados para hoy 21 de febrero de 2026: programación completa para este sábado y la etapa 1 de la Liguilla
Comienza la Liguilla del Carnaval, mientras que la actividad continúa en varios barrios de Montevideo. Un repaso a todo lo que hay en los tablados hoy, incluyendo funciones con entrada libre.
Esta noche se pone en marcha la tercera y última fase del Concurso de Carnaval: la Liguilla, que se extenderá por ocho días y recibirá a tres conjuntos en cada velada.
Mientras la competencia llega a su fin, los tablados continúan siendo escenarios fundamentales para la fiesta de Momo. Hoy abren varios, incluyendo opciones con entrada libre.
A continuación, la programación completa para esta noche, con todas las direcciones, precios y actuaciones.
El Concurso en el Teatro de Verano
LIGUILLA
Teatro de Verano, Rambla Wilson s/n esq. Cachón. A las 20.30. Etapa 1:
- Cayó la Cabra (murga)
- Un Título Viejo (murga)
- Caballeros (parodistas)
Entradas en venta en Abitab.
Todos los tablados para hoy
1° DE MAYO
Av. de las Leyes y Gral. Flores. Desde las 19.30.
Tabú, A la Bartola, La Gran Muñeca, La Trasnochada, Falta y Resto.
Desde $ 180, en venta en Redtickets.
CLUB MALVÍN
Legrand 5163. Desde las 20.00.
Los Muchachos, Herencia Ancestral, Jardín del Pueblo, Doña Bastarda.
Desde $ 200, Redtickets.
MONUMENTAL DE LA COSTA
Parque Roosevelt. A las 20.00.
Cyranos, Herencia Ancestral, La Margarita, Patos Cabreros.
Redtickets, desde $ 165.
TABLADO DEL PARQUE
Reissig y Sarmiento. A las 19.30.
Social Club, House, La Trasnochada, Falta y Resto, La Gran Muñeca.
Redtickets, desde $ 170.
TEATRO MOVIE
L. A. de Herrera 1290, Montevideo Shopping. Desde las 20.00.
Doña Bastarda, Herencia Ancestral, Patos Cabreros.
Desde $ 300, web.
VELÓDROMO MUNICIPAL
Av. Ramón V. Benzano 3471. Desde las 20.00.
Valores, Adams, Patos Cabreros, Los Diablos Verdes, Doña Bastarda.
Desde $ 450. Hay promociones.
ANFITEATRO CANARIO LUNA
Larrañaga y Serrato. A las 20.
Géminis, La Nueva Milonga, Doña Bastarda, Jardín del Pueblo, Los Adams.
Redtickets, $ 130.
ALMACÉN MACANUDOS
Gualconda 3327. Desde 20.50.
La Mojigata, La Gran Muñeca, Zíngaros.
Entradas a $ 120.
ARBOLITO - EL TEJANO
Carlos María Ramírez 867. Desde 20.50.
La Sara del Cordón, Don Bochinche y Cía, Momosapiens.
Entradas a $ 120.
CENTRO CULTURAL JULIA ARÉVALO
Camino Tomkinson s/n esq. Alfredo Moreno. Desde las 20.50.
Don Bochinche y Cía, Falta y Resto, A la Bartola, Los Rolin.
$ 120.
CÉSAR GALLO DURÁN
Av. de la Aljaba y Cipo. Desde 20.50.
La Gran Muñeca, Los Muchachos, Doña Bastarda, Los Adams.
Entradas a $ 120.
LAS ACACIAS
Bagé 3790 y Gral Flores. Desde 20.50.
La Nueva Milonga, La Compañía, Cyranos, Patos Cabreros.
Entradas a $ 120.
MONTE DE LA FRANCESA
Teatro de Verano de Colón. A las 20.50.
Mi Vieja Mula, Zíngaros, Tabú, Curtidores de Hongos.
$ 120.
MUSEO DEL CARNAVAL
Rambla y Maciel. A las 20.00.
Momosapiens, Los Rolin, Jorge, La Mojigata.
$ 120.
NUEVO CARRUSEL
India Muerta Y Tembeta. A las 20.00.
La Sara del Cordón, Mi Vieja Mula, Don Bochinche y Cía, Momosapiens.
$ 120.
PARQUE DE LOS FOGONES
Av. Millán 5109. A las 20.50.
La Gran Muñeca, La Mojigata, Curtidores de Hongos, La Sara del Cordón.
$ 120.
PASO DE LAS DURANAS
Pedro Trápani 1350. Desde 20.00.
A la Bartola, Falta y Resto, Curtidores de Hongos, Momosapiens.
Entradas a $ 120.
PUNTA DE RIELES
Camino Maldonado 6806. A las 20.50.
Más que Lonja, Los Adams, Madame Gótica.
$ 120.
TEATRO LAVALLEJA
Av. de las Instrucciones 1435. Desde 20.50.
Más que Lonja, Los Muchachos, La Nueva Milonga.
Entradas a $ 120.
TEATRO FLOR DE MAROÑAS
Manuel Acosta 3099. Desde 20.50.
Valores, Doña Bastarda, La Nueva Milonga, Un Título Viejo.
Entradas a $ 120.
BARRIO A BARRIO
Centro Cultural Alba Roballo - Llupes y Turubí. Desde 20.00.
La Mojigata, La Trasnochada, Momosapiens, Los Rolin.
Gratis.
CARNAVAL DE A PIE
Cooperativa Covines, Emilio Raña entre Jaime Cibils y Mariano Moreno. Desde 20.00.
La Nueva Milonga, Zíngaros.
Gratis.
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