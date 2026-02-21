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El País TvShow Teatro y Carnaval

Tablados para hoy 21 de febrero de 2026: programación completa para este sábado y la etapa 1 de la Liguilla

Comienza la Liguilla del Carnaval, mientras que la actividad continúa en varios barrios de Montevideo. Un repaso a todo lo que hay en los tablados hoy, incluyendo funciones con entrada libre.

El País
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21/02/2026, 02:57
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Aldo Martínez en la piel de José Carbajal, durante la parodia de "El Sabalero", con Caballeros.
Aldo Martínez en la piel de José Carbajal, durante la parodia de "El Sabalero", con Caballeros.
Foto: Pata Eizmendi

Esta noche se pone en marcha la tercera y última fase del Concurso de Carnaval: la Liguilla, que se extenderá por ocho días y recibirá a tres conjuntos en cada velada.

Mientras la competencia llega a su fin, los tablados continúan siendo escenarios fundamentales para la fiesta de Momo. Hoy abren varios, incluyendo opciones con entrada libre.

Liguilla del Carnaval 2026: qué conjuntos clasificaron y cuándo empieza la última fase del Concurso

A continuación, la programación completa para esta noche, con todas las direcciones, precios y actuaciones.

El Concurso en el Teatro de Verano

LIGUILLA
Teatro de Verano, Rambla Wilson s/n esq. Cachón. A las 20.30. Etapa 1:

  • Cayó la Cabra (murga)
  • Un Título Viejo (murga)
  • Caballeros (parodistas)

Entradas en venta en Abitab.

Todos los tablados para hoy

1° DE MAYO
Av. de las Leyes y Gral. Flores. Desde las 19.30.
Tabú, A la Bartola, La Gran Muñeca, La Trasnochada, Falta y Resto.
Desde $ 180, en venta en Redtickets.

CLUB MALVÍN
Legrand 5163. Desde las 20.00.
Los Muchachos, Herencia Ancestral, Jardín del Pueblo, Doña Bastarda.
Desde $ 200, Redtickets.

MONUMENTAL DE LA COSTA
Parque Roosevelt. A las 20.00.
Cyranos, Herencia Ancestral, La Margarita, Patos Cabreros.
Redtickets, desde $ 165.

TABLADO DEL PARQUE
Reissig y Sarmiento. A las 19.30.
Social Club, House, La Trasnochada, Falta y Resto, La Gran Muñeca.
Redtickets, desde $ 170.

TEATRO MOVIE
L. A. de Herrera 1290, Montevideo Shopping. Desde las 20.00.
Doña Bastarda, Herencia Ancestral, Patos Cabreros.
Desde $ 300, web.

VELÓDROMO MUNICIPAL
Av. Ramón V. Benzano 3471. Desde las 20.00.
Valores, Adams, Patos Cabreros, Los Diablos Verdes, Doña Bastarda.
Desde $ 450. Hay promociones.

Desfile de Carnaval 2026
Patos Cabreros en el Desfile inaugural de Carnaval 2026.
Foto: Natalia Rovira / El País

ANFITEATRO CANARIO LUNA
Larrañaga y Serrato. A las 20.
Géminis, La Nueva Milonga, Doña Bastarda, Jardín del Pueblo, Los Adams.
Redtickets, $ 130.

ALMACÉN MACANUDOS
Gualconda 3327. Desde 20.50.
La Mojigata, La Gran Muñeca, Zíngaros.
Entradas a $ 120.

ARBOLITO - EL TEJANO
Carlos María Ramírez 867. Desde 20.50.
La Sara del Cordón, Don Bochinche y Cía, Momosapiens.
Entradas a $ 120.

CENTRO CULTURAL JULIA ARÉVALO
Camino Tomkinson s/n esq. Alfredo Moreno. Desde las 20.50.
Don Bochinche y Cía, Falta y Resto, A la Bartola, Los Rolin.
$ 120.

CÉSAR GALLO DURÁN
Av. de la Aljaba y Cipo. Desde 20.50.
La Gran Muñeca, Los Muchachos, Doña Bastarda, Los Adams.
Entradas a $ 120.

LAS ACACIAS
Bagé 3790 y Gral Flores. Desde 20.50.
La Nueva Milonga, La Compañía, Cyranos, Patos Cabreros.
Entradas a $ 120.

MONTE DE LA FRANCESA
Teatro de Verano de Colón. A las 20.50.
Mi Vieja Mula, Zíngaros, Tabú, Curtidores de Hongos.
$ 120.

MUSEO DEL CARNAVAL
Rambla y Maciel. A las 20.00.
Momosapiens, Los Rolin, Jorge, La Mojigata.
$ 120.

NUEVO CARRUSEL
India Muerta Y Tembeta. A las 20.00.
La Sara del Cordón, Mi Vieja Mula, Don Bochinche y Cía, Momosapiens.
$ 120.

PARQUE DE LOS FOGONES
Av. Millán 5109. A las 20.50.
La Gran Muñeca, La Mojigata, Curtidores de Hongos, La Sara del Cordón.
$ 120.

PASO DE LAS DURANAS
Pedro Trápani 1350. Desde 20.00.
A la Bartola, Falta y Resto, Curtidores de Hongos, Momosapiens.
Entradas a $ 120.

PUNTA DE RIELES
Camino Maldonado 6806. A las 20.50.
Más que Lonja, Los Adams, Madame Gótica.
$ 120.

TEATRO LAVALLEJA
Av. de las Instrucciones 1435. Desde 20.50.
Más que Lonja, Los Muchachos, La Nueva Milonga.
Entradas a $ 120.

TEATRO FLOR DE MAROÑAS
Manuel Acosta 3099. Desde 20.50.
Valores, Doña Bastarda, La Nueva Milonga, Un Título Viejo.
Entradas a $ 120.

BARRIO A BARRIO
Centro Cultural Alba Roballo - Llupes y Turubí. Desde 20.00.
La Mojigata, La Trasnochada, Momosapiens, Los Rolin.
Gratis.

CARNAVAL DE A PIE
Cooperativa Covines, Emilio Raña entre Jaime Cibils y Mariano Moreno. Desde 20.00.
La Nueva Milonga, Zíngaros.
Gratis.

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