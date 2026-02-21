Tablados para hoy 21 de febrero de 2026: programación completa para este sábado y la etapa 1 de la Liguilla

Esta noche se pone en marcha la tercera y última fase del Concurso de Carnaval: la Liguilla, que se extenderá por ocho días y recibirá a tres conjuntos en cada velada.

Mientras la competencia llega a su fin, los tablados continúan siendo escenarios fundamentales para la fiesta de Momo. Hoy abren varios, incluyendo opciones con entrada libre.

A continuación, la programación completa para esta noche, con todas las direcciones, precios y actuaciones.

El Concurso en el Teatro de Verano

LIGUILLA

Teatro de Verano, Rambla Wilson s/n esq. Cachón. A las 20.30. Etapa 1:



Cayó la Cabra (murga)

Un Título Viejo (murga)

Caballeros (parodistas)

Entradas en venta en Abitab.

Todos los tablados para hoy

1° DE MAYO

Av. de las Leyes y Gral. Flores. Desde las 19.30.

Tabú, A la Bartola, La Gran Muñeca, La Trasnochada, Falta y Resto.

Desde $ 180, en venta en Redtickets.

CLUB MALVÍN

Legrand 5163. Desde las 20.00.

Los Muchachos, Herencia Ancestral, Jardín del Pueblo, Doña Bastarda.

Desde $ 200, Redtickets.

MONUMENTAL DE LA COSTA

Parque Roosevelt. A las 20.00.

Cyranos, Herencia Ancestral, La Margarita, Patos Cabreros.

Redtickets, desde $ 165.

TABLADO DEL PARQUE

Reissig y Sarmiento. A las 19.30.

Social Club, House, La Trasnochada, Falta y Resto, La Gran Muñeca.

Redtickets, desde $ 170.

TEATRO MOVIE

L. A. de Herrera 1290, Montevideo Shopping. Desde las 20.00.

Doña Bastarda, Herencia Ancestral, Patos Cabreros.

Desde $ 300, web.

VELÓDROMO MUNICIPAL

Av. Ramón V. Benzano 3471. Desde las 20.00.

Valores, Adams, Patos Cabreros, Los Diablos Verdes, Doña Bastarda.

Desde $ 450. Hay promociones.

Patos Cabreros en el Desfile inaugural de Carnaval 2026. Foto: Natalia Rovira / El País

ANFITEATRO CANARIO LUNA

Larrañaga y Serrato. A las 20.

Géminis, La Nueva Milonga, Doña Bastarda, Jardín del Pueblo, Los Adams.

Redtickets, $ 130.

ALMACÉN MACANUDOS

Gualconda 3327. Desde 20.50.

La Mojigata, La Gran Muñeca, Zíngaros.

Entradas a $ 120.

ARBOLITO - EL TEJANO

Carlos María Ramírez 867. Desde 20.50.

La Sara del Cordón, Don Bochinche y Cía, Momosapiens.

Entradas a $ 120.

CENTRO CULTURAL JULIA ARÉVALO

Camino Tomkinson s/n esq. Alfredo Moreno. Desde las 20.50.

Don Bochinche y Cía, Falta y Resto, A la Bartola, Los Rolin.

$ 120.

CÉSAR GALLO DURÁN

Av. de la Aljaba y Cipo. Desde 20.50.

La Gran Muñeca, Los Muchachos, Doña Bastarda, Los Adams.

Entradas a $ 120.

LAS ACACIAS

Bagé 3790 y Gral Flores. Desde 20.50.

La Nueva Milonga, La Compañía, Cyranos, Patos Cabreros.

Entradas a $ 120.

MONTE DE LA FRANCESA

Teatro de Verano de Colón. A las 20.50.

Mi Vieja Mula, Zíngaros, Tabú, Curtidores de Hongos.

$ 120.

MUSEO DEL CARNAVAL

Rambla y Maciel. A las 20.00.

Momosapiens, Los Rolin, Jorge, La Mojigata.

$ 120.

NUEVO CARRUSEL

India Muerta Y Tembeta. A las 20.00.

La Sara del Cordón, Mi Vieja Mula, Don Bochinche y Cía, Momosapiens.

$ 120.

PARQUE DE LOS FOGONES

Av. Millán 5109. A las 20.50.

La Gran Muñeca, La Mojigata, Curtidores de Hongos, La Sara del Cordón.

$ 120.

PASO DE LAS DURANAS

Pedro Trápani 1350. Desde 20.00.

A la Bartola, Falta y Resto, Curtidores de Hongos, Momosapiens.

Entradas a $ 120.

PUNTA DE RIELES

Camino Maldonado 6806. A las 20.50.

Más que Lonja, Los Adams, Madame Gótica.

$ 120.

TEATRO LAVALLEJA

Av. de las Instrucciones 1435. Desde 20.50.

Más que Lonja, Los Muchachos, La Nueva Milonga.

Entradas a $ 120.

TEATRO FLOR DE MAROÑAS

Manuel Acosta 3099. Desde 20.50.

Valores, Doña Bastarda, La Nueva Milonga, Un Título Viejo.

Entradas a $ 120.

BARRIO A BARRIO

Centro Cultural Alba Roballo - Llupes y Turubí. Desde 20.00.

La Mojigata, La Trasnochada, Momosapiens, Los Rolin.

Gratis.

CARNAVAL DE A PIE

Cooperativa Covines, Emilio Raña entre Jaime Cibils y Mariano Moreno. Desde 20.00.

La Nueva Milonga, Zíngaros.

Gratis.