Mati Morales, el comediante que factura sus chistes y ahora quiere agrandarse un poco en el Undermovie

Mati Morales tiene una ventaja a la hora de hacer stand up: consigue material con su propia vida. Cuando no está arriba de un escenario, trabaja como repartidor, actividad que inspiró Literal E, su espectáculo anterior. Ahora vuelve a Undermovie con Agrandado, su quinto show, con una propuesta completamente nueva.

El espectáculo, cuya función será mañana a las 20.45 en Undermovie (entradas por la web del Movie) parte de una consigna: darse para adelante, confiar en lo que uno hace y animarse a ir por más. “El hilo conductor es que hay que ser un agrandado”, cuenta Morales, que toma esa actitud como una forma de motivarse en un ambiente donde cada vez hay más oferta de humor.

El nuevo material incluye anécdotas de sus recientes viajes a España y Argentina, además de historias sobre el origen de su apellido. Su primera experiencia en avión, en un vuelo de 12 horas, le dio material para el escenario: los nervios por los pasajes, los horarios, el pasaporte y los trámites del aeropuerto fueron, según cuenta entre risas, peores que el viaje en sí.

En Galicia, donde actuó en el bar de unos amigos, se sintió como en casa. El lugar le recordó a San Bautista, su pueblo de origen, con esa dinámica de localidades pequeñas donde todos se conocen. “Lugares donde el chusmerío vuela, no camina”, dice.

Con nueve años de trayectoria en el stand up, Morales define su humor como mayormente blanco, con ironía y una víctima predilecta: él mismo. Así, hasta el día en que descubrió que tenía vértigo terminó convertido en material para sus rutinas.

Con Agrandado, que dirige un referente del género, Ernesto Muniz, el comediante uruguayo se propone llevar nuevas historias al escenario y poner en práctica aquello que predica: confiar en su trabajo y animarse a dar el siguiente paso.