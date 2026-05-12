Carolina Besuievsky recibe el Premio a la Trayectoria en Danza 2026: los detalles del reconocimiento del INAE

Hoy a las 19.00, en el Instituto Nacional de Artes Escénicas (INAE) se entregará el Premio a la Trayectoria en Danza 2026, a la coreógrafa y bailarina Carolina Besuievsky.

La actividad se enmarca en el Mes de Todas las Danzas, “una iniciativa que celebra la diversidad y riqueza del campo de la danza en Uruguay, promoviendo el encuentro entre artistas, públicos y espacios de formación”, según el comunicado oficial.

El premio a Besuievsky es “en reconocimiento a su destacada contribución al desarrollo de la danza contemporánea en el país y su influencia en generaciones de artistas”, se anuncia.

Según su biografía como parte del cuerpo de docentes de la Escuela Municipal de Arte Dramático, Besuievsky comenzó su carrera como bailarina del Ballet de Cámara de Montevideo, en 1983 fue cofundadora del grupo cooperativo BABINKA, junto con 13 mujeres y en 1987 integró el grupo Contradanza, dirigido por Florencia Varela, con el cual durante 11 años realizó una intensa actividad profesional, tanto en el país como en el exterior.

El año pasado, el primer premio a la trayectoria en danza fue para Graciela Figueroa.

El acto de hoy a la tardecita, en la sede del INAE (Zabala 1480), incluirá oratorias del ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, la directora nacional de Cultura, Maru Vidal y el coordinador del instituto, Gustavo Zidan. Se cerrará, se anuncia, con una propuesta artística participativa denominada Danzaoke en la que se involucrará al público.