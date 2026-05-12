Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País TvShow Teatro y Carnaval

Carolina Besuievsky recibe el Premio a la Trayectoria en Danza 2026: los detalles del reconocimiento del INAE

La coreógrafa y bailarina es distinguida por el INAE en el marco del mes de Todas las Danzas. La uruguaya trabajó con Ballet de Cámara hasta el grupo Contradanza; los detalles de la ceremonia.

El País
El País
12/05/2026, 02:20
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Carolina Besuievsky.
Carolina Besuievsky.
Foto: Archivo.

Hoy a las 19.00, en el Instituto Nacional de Artes Escénicas (INAE) se entregará el Premio a la Trayectoria en Danza 2026, a la coreógrafa y bailarina Carolina Besuievsky.

La actividad se enmarca en el Mes de Todas las Danzas, “una iniciativa que celebra la diversidad y riqueza del campo de la danza en Uruguay, promoviendo el encuentro entre artistas, públicos y espacios de formación”, según el comunicado oficial.

"La casa de Bernarda Alba", García Lorca con dos versiones de Amelia Ochandiano en el Solís: elenco y detalles

El premio a Besuievsky es “en reconocimiento a su destacada contribución al desarrollo de la danza contemporánea en el país y su influencia en generaciones de artistas”, se anuncia.

Según su biografía como parte del cuerpo de docentes de la Escuela Municipal de Arte Dramático, Besuievsky comenzó su carrera como bailarina del Ballet de Cámara de Montevideo, en 1983 fue cofundadora del grupo cooperativo BABINKA, junto con 13 mujeres y en 1987 integró el grupo Contradanza, dirigido por Florencia Varela, con el cual durante 11 años realizó una intensa actividad profesional, tanto en el país como en el exterior.

El año pasado, el primer premio a la trayectoria en danza fue para Graciela Figueroa.

El acto de hoy a la tardecita, en la sede del INAE (Zabala 1480), incluirá oratorias del ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, la directora nacional de Cultura, Maru Vidal y el coordinador del instituto, Gustavo Zidan. Se cerrará, se anuncia, con una propuesta artística participativa denominada Danzaoke en la que se involucrará al público.

Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar

Te puede interesar