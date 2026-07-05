Agenda de vacaciones de julio 2026: todos los espectáculos del 5 al 12 de julio, precios y cómo comprar entradas

El frío no es excusa si se trata de entretener a los más chicos. Para aquellos padres que todavía tienen una semana por delante, o que aún no pudieron armar la agenda de planes culturales, todavía hay una amplia variedad de propuestas. Teatro, musicales y un abanico de historias para toda la familia.

Hay fenómenos internacionales que vuelven al país, como Luli Pampín, quien ya va por su tercer show en el Antel Arena. Además, los espectáculos de magia o shows de circo siempre están presentes.

A continuación, va una guía con solo algunas de las numerosas opciones para disfrutar en familia.

Última Oportunidad

Hoy habrá una función de El Principito, el musical a las 14.00 en el Auditorio Nelly Goitiño. Y El camino de los árboles en el Auditorio Adela Reta tendrá doble función a las 11.00 y 14.00. Las entradas para ambos shows están disponibles en Tickantel desde 650 a 700 pesos.

Allí, El carnaval de los animales cierra su temporada de vacaciones a las 15.00. Dirigida por la maestra Claudia Rieiro, la obra de Saint-Saëns es una gran puerta de entrada a la música clásica para las infancias. Desde 170 a 700 pesos.

En Sala Campodónico del Teatro El Galpón, habrá doble función de La Cenicienta, el musical a las 11.00 y 15.00. RedTickets desde 970 a 1370 pesos.

Los fanáticos del fútbol y la literatura tienen una última chance de ver 1930: Misión Futuro y Mi mundial. El primer espectáculo, una puesta en escena de Ruperto Rocanrol sobre la selección y viajes en el tiempo, tendrá una función a las 14.00 y otra a las 16.00 en el Teatro Solís con entradas en Tickantel a 650 pesos.

Por otro lado, la adaptación de la novela de Daniel Baldi estará a las 16.00 en Sala Lazaroff y las entradas se pueden obtener en Tickantel a 500 pesos.

Dos en el Antel Arena

Dos propuestas internacionales estarán en el Antel Arena esta segunda semana de vacaciones. La argentina Luli Pampín presentará El libro musical este jueves a las 15.00. Los precios van desde 1.400 a 2600 pesos. Por otro lado, La granja de Zenón estará el viernes a las 14.00 con entradas desde 950 a 2630 pesos. Ambos tienen entradas en Tickantel.

Luli Pampín. Foto: Difusión.

Musicales

El musical como género no hace más que crecer y ofrecer varias opciones. Hasta el domingo 12, Oz el secreto de la ciudad esmeralda ofrecerá doble función diaria (a las 15.00 y 17.30) en el Teatro Stella. Las entradas en RedTickets desde 600 a 850 pesos. El musical Ratón Pérez en el Teatro Alianza se presentará hasta el sábado 11. RedTickets, 680 pesos.

Con seis músicos y cinco coristas en escena, Pinocho Routin, Imanol Sibes y Paola Bianco protagonizan A ver si te la sabés en la Trastienda el domingo. Passline, de 500 a 900 pesos.

Desde las páginas.

Los pequeños lectores podrán asistir a obras inspiradas en novelas y cuentos.

El abuelo más loco del mundo, basada en el libro de Roy Berocay, tendrá funciones hasta el sábado en Sala Teatro MAD en Carrasco. Una Pindó, un cuento de Susana Olaondo, estará en Teatro del Notariado el jueves, viernes y sábado. Las entradas para ambos espectáculos están en RedTickets a 600 pesos.

Luciano Supervielle presenta la música original compuesta para el libro La ciudad que sueña en Sala Verdi este miércoles y jueves. Entradas en Tickantel a 500 pesos.

En el Teatro Solís

El faro del fin del mundo, ganadora de dos Premios Florencio a Mejor Espectáculo y Mejor Texto de autora nacional, estará hasta el domingo 12 en la Sala Zavala Muniz. La historia sigue la aventura de Virginia, Vidalita y Pedro e incluye música y desafíos.

Agua, la segunda entrega de una trilogía que busca sensibilizar sobre el cuidado y la protección de la naturaleza, también estará hasta el domingo en el Teatro Solís. Las entradas para las dos obras se pueden obtener en Tickantel a 650 pesos.

Para los más pequeños

Para las infancias a partir de los cuatro meses hay opciones musicales en distintos teatros de la ciudad. Piú, música viajera, en el Movie Montevideo, propone una experiencia que combina lo musical, lo lúdico y lo colectivo. Entradas disponibles en la página web de Movie a 670 pesos.

Alfombras mágicas de paseo tendrá funciones desde el miércoles hasta el domingo en la Sala Delmira Agustini del Teatro Solís. El sábado habrá doble función a las 14.30 y 16.00. Entradas en Tickantel a 650 pesos.

Teatro

Olor a canela, la historia de una abuela y su nieta, es una obra teatral que mezcla música y circo. Tendrá funciones del martes al domingo en el Auditorio Adela Reta. Las entradas están disponibles por Tickantel a 600 pesos.

Isabella y el bosque de Caperucita Roja estrenará mañana en el Teatro del Notariado y tendrá funciones hasta el miércoles. Habrá doble función a las 15.00 y 17.30. Con un guion original, busca reflexionar sobre la amistad y el bullying. Entradas en Redtickets a 650 pesos.

Circo y magia

Matías Gómez combina magia y humor para toda la familia en ¡Será posible! Estará toda la semana en Magnolio Sala. Ingresos por Redtickets a 680 pesos.

El circo más chico del mundo llegará al Carrasco Lawn Tennis el viernes y sábado con magia y distintos personajes circenses. Redtickets, 600 pesos.