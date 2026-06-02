Murió Owain Rhys Davies, actor de "Twin Peaks" y la película "Alicia a través del espejo"; tenía 44 años

El actor galés Owain Rhys Davies, conocido por sus papeles en series como Twin Peaks o The OA, falleció a los 44 años, según confirmó su familia en un posteo en las redes sociales.

El intérprete nacido en Cardiff, Gales, habría fallecido de manera "repentina, natural y pacíficamente" el pasado fin de semana, de acuerdo con su hermano Rhodri, que hizo pública la noticia en su Instagram, de la que los medios británicos se hicieron eco este martes.

Rhodri apuntó en el comunicado que todavía había "preguntas sin resolver" sobre las circunstancias de la muerte de Rhys Davies y agregó: "Sabemos que muchas personas sentirán esta pérdida y nos reconforta saber lo querido que era".

Davies formó parte del regreso de la mítica serie de David Lynch, Twin Peaks en 2017, donde dio vida al agente Wilson. También fue parte de la serie de ciencia ficción The OA de Netflix, y de las películas Alicia a través del espejo que dirigió Tim Burton en 2016, y la comedia policial A Serial Killer's Guide to Life.

La cuenta oficial de la serie Twin Peaks compartió una foto del actor galés junto al director de la serie, David Lynch, también fallecido el año pasado, con el mensaje: "Nuestros pensamientos están con su familia, amigos y todos aquellos que lo conocieron y amaron. Gracias por formar parte del mundo de Twin Peaks, Agente Wilson.".

Rhys Davies también tuvo una gran trayectoria en el ámbito teatral, participando en icónicos musicales como El Rey León, Mamma Mia y El Mago de Oz, entre otras, en el West End de Londres.

"Owain fue un talento extraordinario cuya obra enriqueció el teatro y el cine galés, y cuya contribución a las artes escénicas será recordada tanto por el público como por sus compañeros y amidos", escribió por su parte el Teatro Nacional de Gales en Facebook.

Agencia EFE