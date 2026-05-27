Falleció Julio Trotta, actor, director y docente teatral uruguayo con décadas de trayectoria; tenía 81 años

Este martes a la noche, la Sociedad Uruguaya de Actores anunció el fallecimiento de Julio Trotta: director, actor y docente teatral uruguayo cuya vida estuvo vinculada con la evolución del teatro independiente en el país. Tenía 81 años.

Nacido el 10 de julio de 1945 y formado como actor, Trotta consolidó su carrera a lo largo de varias décadas de incansable investigación y compromiso social. A partir de sus comienzos en el plano interpretativo (fue parte de El niño verde de Ricardo Prieto, que en 1970 fue la mejor obra para niños de la temporada), dio un salto a la dirección teatral, ganando el reconocimiento de la crítica por su sensibilidad para extraer matices complejos de los elencos y abordar temáticas de fuerte impacto humano y político.

En julio de 1971 se sumó como socio a la Sociedad Uruguaya de Actores.

Su última obra como director fue el unipersonal José y Federico que se estrenó el 17 de mayo en La Huella. Escrita y protagonizada por José Luis Olascuaga, pone en escena el vínculo entre José Bergamín y Federico García Lorca.

"El último escrito de Federico es una esquela a su editor en vísperas del asesinato. 90 años después el editor cuenta su relación con el poeta hasta entonces, y los muy curiosos acontecimientos que los unieron en todos estos años", anuncia la sinopsis de la obra en Redtickets.

Julio Trotta. Foto: Instagram @joseyfedericoteatro

A lo largo de su madurez artística, la labor de Trotta se ha caracterizado por concebir el teatro como un acto de resistencia cultural frente a las tendencias comerciales o frívolas del entretenimiento masivo. Entre sus trabajos como director se encuentran Las preciosas ridículas, La casa de Bernarda Alba y Una vida color topacio. Así como El lado de Guermantes, Desdibujando a Marisa y Pocas palabras que llevó de gira por Argentina.

En una publicación en redes sociales, La Sociedad Uruguaya de Actores, lo despidió: "Despedimos con un apretado aplauso al director,actor,docente Julio Trotta que se fue dejándonos un camino artístico caracterizado por el compromiso. Abrazo apretado a familia y amigos". También se anunció que su cremación se realizaría este miércoles a la mañana.

También We! Producciónes escribió sobre la partida de Trotta: "Si hoy estamos acá, de pie y escribiendo estas líneas, es porque hubo alguien que lo dio absolutamente todo por nosotros los WE. Y cuando decimos todo, es porque la tormenta fue MUY GRANDE, pero él, con su elegancia infinita y su apoyo incondicional, siempre nos sostuvo y nos decía: «Tienen que seguir; el teatro es parte de nuestros cuerpos y, sin duda alguna, el alma de la cultura».

¡Cuántas veces caímos! Pero él siempre se la jugó por nosotros, sin pedir nada a cambio. Le debemos tanto es imposible compensar con palabras tanto amor entregado por él y por su gran compañero de vida, Antonio Moreira. Por eso, creemos que la única manera de intentar devolverles algo es diciéndote Gracias, Julito Trotta", comienza el mensaje compartido en Instagram.

"El camino que nos toca transitar de aquí en más se siente difícil. Nuestro único y consuelo es saber que tus últimos días te abrazaron dentro de un teatro, tu más grande y puro amor. Seguiremos adelante buscando el rumbo, guiados por los lindos momentos vividos en este lugar: el refugio donde compartimos ensayos, desvelos, sueños y horas enteras buscando una salida. Nos quedan grabadas las reuniones con muchos elencos , las juntadas eternas planeando utopías, las discusiones apasionadas y esos abrazos que lo curaban todo. La verdad más absoluta es que nada de esto hubiera existido sin vos. Hoy nos queda una obra pendiente por estrenar, y esa promesa la mantendremos viva. Se nos parte el corazón despedirte, Julito, pero nos sostiene la certeza de que nos volveremos a encontrar. Absolutamente todos, los que hoy estamos acá, los que ya partieron y cada una de nuestras familias, te queremos profundamente.

Volá, volá bien alto…Que el cielo entero es ahora tu nuevo escenario", agrega la productora en sus redes sociales.