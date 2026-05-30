Murió Julio Le Parc, referente del arte cinético y lumínico, a días de una gran retrospectiva en Londres

El artista argentino Julio Le Parc, una de las figuras más influyentes del arte cinético y óptico a nivel internacional, murió este sábado en París a los 97 años. Radicado en la capital francesa desde 1958, desarrolló allí gran parte de una carrera que se extendió durante más de seis décadas y que lo convirtió en una referencia ineludible del arte contemporáneo.

La noticia fue confirmada por su hijo, Yamil Le Parc, quien contó al diario argentino La Nación que el artista atravesaba un deterioro de salud desde hacía varios meses. “Luchó hasta el final”, dijo. Según relató, Le Parc estaba especialmente entusiasmado con una gran retrospectiva que se inaugurará en Londres en los próximos días y tenía previsto asistir. “Murió hace dos horas, de viejo. Hacía un mes que no podía comer”, agregó.

Nacido en Mendoza en 1928, Le Parc fue uno de los máximos exponentes del arte cinético y óptico, corrientes que exploraron las posibilidades del movimiento, la luz y la percepción visual. En la década de 1960 integró el Groupe de Recherche d'Art Visuel (GRAV), colectivo que buscó replantear la relación entre la obra y el espectador, alejándose de la idea del artista como figura individual y privilegiando la experiencia participativa.

Su reconocimiento internacional se consolidó en 1966, cuando recibió el Gran Premio Internacional de Pintura de la Bienal de Venecia, una distinción inédita hasta entonces para un artista latinoamericano.

A lo largo de su trayectoria desarrolló instalaciones, esculturas y experiencias inmersivas basadas en el movimiento, los reflejos y las variaciones lumínicas. Su objetivo, según explicó en varias entrevistas, era establecer una relación directa con el público. "Mi trabajo iba a la búsqueda de un espectador diferente, no al habitual del museo", dijo a El País en 2023. "Trataba de ser lo más directo posible, de manera que cualquier persona podía ser cómplice mío y participante de la experiencia".

Ese mismo año presentó en el Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry (MACA) la exposición Quintaesencia, una retrospectiva que reunió obras de más de 60 años de carrera y marcó su regreso a Uruguay con una muestra individual, más de medio siglo después de la histórica exhibición que realizó en 1967 en el Instituto General Electric de Montevideo.

En aquella conversación con El País, Le Parc defendió una concepción del arte vinculada a la participación y al optimismo. "Si la gente sale de la exposición con un pequeñísimo optimismo aumentado, para mí es haber ganado", afirmó. Esa búsqueda atravesó buena parte de una obra que convirtió la luz, el color y el movimiento en herramientas para estimular la percepción y generar nuevas formas de relación entre el arte y el público.

Julio Le Parc Foto: Ricardo Figueredo

Como dijo su hijo a La Nación, Le Parc murió a pocos días de la inauguración de una gran retrospectiva en la Tate Modern de Londres, una muestra que esperaba visitar personalmente. La exposición, que abrirá el 11 de junio, reunirá más de 60 obras realizadas a lo largo de siete décadas de carrera y fue presentada por el museo como un homenaje a un artista "visionario" por sus investigaciones sobre la luz, el movimiento y los efectos ópticos.