Video: el influencer Bauti Gil mostró el tenso momento en el que intentaron echarlo de la Marcha del Silencio

La última edición de la Marcha del Silencio, desarrollada bajo el habitual marco de solemnidad nocturna sobre la avenida 18 de Julio, fue el marco de un tenso cruce verbal en las inmediaciones de la concentración. El protagonista del episodio fue Bauti Gil Castillo, un joven streamer e influencer fuertemente identificado con las ideas libertarias y exmilitante del Partido Colorado, quien concurrió al lugar con el objetivo de registrar testimonios para sus plataformas digitales.

La presencia de Gil Castillo no pasó desapercibida, especialmente debido a que el creador de contenido había mantenido previamente una postura muy crítica y de relativización en redes sociales respecto a la causa de la búsqueda de los uruguayos desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar.

Ayer tuvimos un guapo!!!



Censuran, juzgan por apariencia, intimidan, persiguen, se adueñan del espacio público. Todo igual que en la dictadura… pic.twitter.com/8kQKAB5UPD — Bauti Gil Castillo (@BautiGilC) May 21, 2026

En concreto, ocurrió que mientras Gil Castillo se encontraba filmando y formulando preguntas a los transeúntes sobre los motivos de su asistencia, un hombre se desvió de la columna humana para confrontarlo directamente. El momento exacto del cruce fue capturado por el propio dispositivo del streamer, quien posteriormente difundió la pieza audiovisual en su cuenta de X con el texto "Censuran, juzgan por apariencia, intimidan, persigue, se adueñan del espacio público. Todo igual que en la dictadura".

De acuerdo al registro del video, el ciudadano (al que nunca se le ve el rostro) increpó al comunicador alegando que sus interrogantes poseían una intencionalidad ajena al espíritu de la convocatoria, acusándolo de "poner posturas que no son el tema central de la desaparición". Asimismo, sugirió de forma tajante que "el estilo" de sus preguntas eran mal intencionadas.

Bauti Gil

Ante los cuestionamientos, Gil Castillo intentó defender su labor leyéndole al hombre las preguntas que traía preparadas para los asistentes. Sin embargo, esto no aplacó los ánimos de su interlocutor, quien replicó de inmediato de forma categórica: "Estás metiendo temas que no vienen al caso. Acá se viene a respetar", sentenció el hombre, visiblemente molesto, y acotó segundos después: "Estás metiendo mala cizaña".

A medida que el intercambio subía de tono, el ciudadano también lanzó duras críticas hacia la actitud y la vestimenta del joven en un contexto tan particular. "Camperita de cuero. Vestite como quieras, pero sabés dónde estás viniendo", le espetó, haciendo alusión a la falta de sintonía con el ambiente de introspección que imperaba en la marcha.

El manifestante aclaró explícitamente que no formaba parte de la organización oficial del evento, pero de todos modos le exigió al notero que se moviera "a la periferia" de la manifestación, instándolo a retirarse de los sectores centrales donde se movilizaban los familiares de las víctimas.

Por su parte, Gil Castillo insistió a lo largo de la grabación en que se encontraba ejerciendo su derecho a realizar preguntas y aseguró que, bajo ningún concepto, le había faltado el respeto a los presentes.

Hacia el final del registro, el ciudadano cerró la discusión apuntando al trasfondo económico y de visibilidad digital de la actividad del streamer, afirmando que Gil Castillo estaba "comercializando" una instancia de profunda sensibilidad social e histórica para el país. "No vamos a llegar a nada. Esta discusión ya está", concluyó el creador de contenido para dar por terminado el diálogo.