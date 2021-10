Vanina Escudero fue dada de alta y lo celebró con un sentido agradecimiento

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Buenas noticias para cerrar la semana en el mundo del espectáculo. Es que Vanina Escudero fue dada de alta, tras 10 días de complicaciones médicas en Buenos Aires por un fuerte dolor que devino en cirugía de urgencia.

La bailarina, que está radicada en Uruguay junto a Álvaro Navia y los hijos de ambos, volvió a Argentina para visitar a su familia. Pero lo que comenzó como un motivo de alegría se convirtió en angustia, ya que la ex MasterChef: Celebrity Uruguay comenzó con fuertes dolencias el pasado 5 de octubre, y por eso fue atendida en la Clínica Olivos porteña.

Pasó dos días en observación y recibió el alta, pero el viernes 8 tuvo que ser ingresada otra vez y ahí se resolvió que había que operarla de urgencia, por un folículo hemorrágico que ocurre por un sangrado en el ovario.



Tras la cirugía, estuvo internada hasta ahora, acompañada de su familia y círculo cercano. Con ella estuvo su hermana Silvina, y también Navia que pudo viajar a Argentina para transitar este momento a su lado.



Este jueves, Vanina anunció en su cuenta de Instagram que estaba de alta. Lo hizo con una foto y un sentido mensaje, con el que aprovechó para agradecerle a todas las personas que estuvieron junto a ella.

"Estos últimos días fueron una locura. Un viaje de placer a Argentina con los chicos para reencontrarme con mamá, papá y mi hermana y terminó con una doble cirugía de urgencia", relató la también arquitecta. "Toda mi vida gocé de buena salud y pasar por esto es algo que simplemente no me hubiese imaginado", siguió.



Escudero detalló que estuvo siete días anteriores y le agradeció a su familia, que la asistió y acompañó; a la clínica, sus amigos y el médico que se encargó de su caso. En su mensaje agregó: "agradecer que mi amor pudo llegar desde Uruguay cuando no había barco, aviones ni frontera terrestre abierta para estar conmigo", en referencia a Navia.



"A veces la vida no se presenta como quisiéramos, pero hay personas que nos ayudan a atravesar esos momentos de la mejor manera. (...) Ahora, a seguir recuperándome! Y a seguir disfrutando de esta vida", cerró.

"Ufffffffffffff", fue el mensaje que le dejó su hermana, Silvina, en clara señal de alivio ante la noticia. En sus historias de Instagram, además, la panelista de Los Mammones (Canal 4) replicó el posteo de Vanina y agregó: "Vamos india, a seguir recuperándote en casa".



La rubia continuará con su recuperación en la casa de la familia, en Argentina, y volverá a Uruguay próximamente.