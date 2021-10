"Master Chef Celebrity": El Pato Sosa al final se quedó y el día de furia de Patricia Madrid 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El "Pato" Sosa, que hace 15 días, en la última participación del equipo rojo en Masterchef Celebrity Uruguay, había dado a entender que se bajaría de la competencia, anunciando que se iba a tomar un tiempito para pensar si continuaba, finalmente no se fue.

"Largué el sentimiento y los nervios que estaba pasando", dijo el exjugador de fútbol, cuando Ximena Torres, una de los jurados, le preguntó ayer si seguía en la competencia. "Me descomprimí y vine con otra cabecita", avisó. Sus compañeros celebraron la decisión.

Hasta ayer el equipo rojo estaba conformado, además de por Sosa, por Vanina Escudero, Denis Ramos, Patricia Madrid, Florencia Infante, el Gordo Verde, Carmen Morán y Patricia Pita; uno de ellos debió abandonar la cocina de Canal 10. Ya habrá tiempo para contar quién se fue.

La comanda que indicaron los jurados incluían ingredientes escondidos en tres cajas: en la más grande había vegetales; en la mediana, proteínas y en la caja chica, una ventaja o una desventaja. Denis Ramos, el trombonista de No Te Va Gustar, responsable del mejor plato de la última competencia, tuvo como beneficio elegir la proteína de su preferencia y en la caja chica le tocó que todos sus competidores quedaran sin poder cocinar durante cinco minutos.

A Vanina Escudero y a Patricia Pita les tocaron cinco minutos extras de inactividad. "Diez minutos es un montón", dijo Escudero. Otros tuvieron beneficios interesantes: Carmen Morán, Patricia Madrid y el Gordo Verde tuvieron la ayuda de Sergio Puglia, Laurent Lainé y Torres, respectivamente. Lo agradecieron.

Los participantes tuvieron 60 minutos y todos intentaron demostrar los progresos que vienen teniendo en la cocina. Florencia Infante volvió a luchar con los frutos del mar (hizo un arroz salteado con mariscos) pero el resto estuvo más cerca de su zona de confort. Denis Ramos fue por un guiso de lentejas con cerdo; el Pato Sosa, presa de cerdo rellena, el Gordo Verde fue por una colita cuadril al vino blanco; Vanina, cerdo marinado en miel con chauchas; Patricia Pita, una pasta casera; Carmen Morán, un matambrito de cerdo con espinaca de un tenor graso que espantó a Xime y generó una amigable discusión entre los jurados.

Patricia Madrid quien reconoció "no estoy feliz" y tuvo una jornada accidental incluyendo un poco de salsa en el piso, un amague de patinazo y una cara contrariada. "Me enfurecí porque no me salían las cosas". Su pollo a la naranja, sin embargo, terminó elogiado por un jurado que, en determinado momento, pensó "que esto podía llegar a un desastre".

Después de degustar los platos y de una breve deliberación, el trío de jurados decidió que el plato de la velada fue esa colita de cuadril del Gordo Verde, quien dedicó el momento a todos los abuelos que debieron sufrir en tiempos de pandemia. Carmen Morán, el segundo mejor plato, subió con el sacerdote al balcón.

Los siguieron las dos Patricias y el Pato Sosa y Denis Ramos, a quienes se les señaló que no habían salido de su zona de confort. Así quedaron disputando su permanencia en el certamen, Flor Infante y Vanina Escudero, cuyos platos había quedado claro estaban lejos de conformaron a los jurados.

Finalmente se fue Vanina Escudero, que había presentado un cerdo crudo. Infante pensaba que le tocaba a ella y lo dejó bien claro.

Sergio Puglia reconoció su actitud proactiva, su crecimiento y su honestidad al avisar desde el comienzo que la cocina no era, necesariamente, lo suyo. Agradeció al equipo ("es increíble", dijo) y se despidió acompañada de elogiosos testimonios de sus compañeros.