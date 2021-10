Vanina Escudero fue internada nuevamente y debió ser operada de urgencia: los detalles

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Después de casi un año de no visitar su país natal, la argentina Vanina Escudero volvió a Buenos Aires para sorprender a su hermana Silvina Escudero en su cumpleaños. Sin embargo, el viaje que se inició hace dos semanas no resultó como esperaba después de que tuviese que ser operada de urgencia.



Según trascendió en las últimas horas, la modelo sufrió de folículo hemorrágico y debió ser intervenida en una clínica bonaerense, donde aún se encuentra internada.



La información fue publicada por Silvina en su cuenta de Instagram. “A Vanina la tuvieron que volver a internar y le realizaron una cirugía de urgencia. Aún sigue internada. Mejorando. Nos turnamos para cuidarla. La mayoría de las preguntas son sobre la salud de ella. Supongo que ya les contará”, contó. La panelista de Los Mammones también publicando una foto de su hermana en el hospital para demostrar que se encuentra en buen estado anímico.



Según informan medios argentinos, la participante de MasterChef Celebrity Uruguay comenzó a sentirse mal el martes 5 y debió ser internada. Tras ser dada de alta el jueves por la noche, los dolores regresaron y el viernes fue operada de urgencia.



“Tengo un folículo hemorrágico, que de manera inusual se da en el ciclo de las mujeres. Nunca me había pasado. Quien lo pasó sabe que el dolor es insoportable”, explicó en sus redes previo a la intervención. La esposa de Álvaro Navia había viajado con sus dos hijos, Benicio y Joaquina, quienes quedaron al cuidado de su tía. “Agradezco a todos los que se ocuparon de mí. Mi hermana y mi marido en particular”, expresó en sus historias de Instagram.

La semana pasada, durante una entrevista para el programa radial Mitre Live, Navia confirmó que Vanina se encontraba bien. “Todavía no le dieron el diagnóstico pero no fue nada importante, fue más por precaución por un dolor”, comentó el productor previo a la operación. Según informa La Nación, Navia no viajó a Argentina y aún permanece en Uruguay, donde volvió a radicarse a mediados del año pasado.