Tras un año de angustia, peleas y reclamos, Silvina y Vanina Escudero se reencontraron

Luego de un año de angustia, algunas peleas y varios reclamos, Silvina Escudero recibió el regalo de cumpleaños más esperado: el regreso de su hermana Vanina y de sus sobrinos, Benicio y Joaquina, a Buenos Aires.



En un video que Silvina publicó en sus redes sociales, mostró parte de la fiesta al aire libre que realizó para su familia y algunos amigos; además contó con la inesperada presencia de todos ellos, lo cual la llenó de emoción. Y, claro, para celebrarlo, compartió su felicidad con todos sus seguidores de Instagram.

“Esto era una de las sorpresas de cumpleaños les quería contar, después de un año las hermanitas están juntitas. Pero lo más importante no sos vos, lo más importante es que trajiste a mis sobrinos, sino no entrabas”, expresó la panelista de Los Mammones. Por su parte, en la grabación donde se la puede ver muy feliz con su familia nuevamente, Vanina le respondió: “Feliz cumple. Ya lo sé, lo tengo muy claro, no te preocupes”.



Cabe recordad que Silvina estuvo muy molesta con su hermana luego de que decidiera dejar Argentina junto con su marido, Álvaro Navia, y sus hijos en busca de oportunidades laborales en Uruguay. La menor de las Escudero intentó disimular el enojo pero en las redes sociales todo se descubrió cuando la panelista dejó de seguir a su hermana. Con el paso del tiempo y varias charlas virtuales la relación mejoró.



“Me parece que es parte del proceso del duelo de que se haya ido mi hermana con su familia a otro país. Me dolió que se vaya. Y eso habla del amor y la unión que siempre hemos tenido como familia, con mis sobrinos también”, dijo la Silvina durante su paso por PH Argentina.



“Fue muy difícil para toda la familia, para ellos también irse, para mis viejos, para todos. Fue un cambio de dinámica de toda la familia y ya desde el año pasado que no nos vemos, pasó mucho tiempo”, dijo en su momento.

Y, para cerrar el tema, aseguró: “Creo que parte del duelo en un momento también es enojo, es angustia, momento de aceptación, desapego. Y la volví a seguir justamente porque salió en todos lados. Todos los días ponía ‘acá feliz en Uruguay’. El corazón se me iba desgarrando. Nunca me peleé, nunca hubo una discusión, la dejé de seguir por mi salud. En ese momento estaba triste y al toque la volví a seguir de nuevo”.