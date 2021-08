Silvina Escudero contó por qué dejó de seguir a su hermana en Instagram: "Estaba triste"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Días después de que surgieran rumores de pelea entre las apegadas hermanas Silvina y Vanina Escudero, porque se habían dejado de seguir en Instagram al menos por un tiempo, la morocha explicó qué fue lo que pasó.

Invitada al programa argentino PH: Podemos hablar, la bailarina y panelista del programa Los Mammones habló de su familia. "Los Escudero tenemos un vínculo muy fuerte", dijo y contó detalles de la relación que tuvo con su abuela, cuyo nombre lleva tatuado.

Pero Silvina también se tatuó "Vanina", y ahí profundizó sobre la situación actual que les toca vivir. "¿Seguís peleada?", le preguntó el conductor, Andy Kustnezoff, y ella aclaró: "Nunca estuve peleada".



Sobre por qué la dejó de seguir en Instagram, explicó: "Fue un momento. Mi hermana se fue a vivir a otro país... Fue un día de unfollow, ¡chicos! Un hermano se fue a vivir a otro país y tenés que hacer un duelo".



"No me calenté, me parece que es parte del proceso del duelo, que se haya ido mi hermana con su familia a vivir a otro país. Y me parece que habla del amor y la unión que siempre hemos tenido con mi familia, con mis sobrinos también", dijo Escudero. "Fue muy difícil para toda la familia, para ellos también irse, para mis viejos. Fue un cambio de dinámica de toda la familia y ya desde el año pasado que no nos vemos. Pasó mucho tiempo, y parte del duelo también es enojo, es angustia, momento de aceptación".

"Era todos los días: 'Acá feliz en Uruguay'. El corazón se me iba desgarrando. Nunca me peleé, nunca hubo una discusión, nada. La dejé de seguir por mi salud de ese momento. Estaba triste", se sinceró Silvina, desmintiendo así cualquier hipotesis de una pelea familiar.



Vanina Escudero se casó con Álvaro Navia en 2008 y tienen dos hijos, Benicio y Joaquina. En 2020, decidieron mudarse a Uruguay, país de origen del comediante, para que él apostara a continuar con su carrera aquí. Vanina, en tanto, participa de la nueva temporada de MasterChef: Celebrity Uruguay en Canal 10.