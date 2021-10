Álvaro Navia habló sobre la salud de Vanina Escudero: “No sabemos cuándo le dan el alta”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Días atrás, Vanina Escudero celebró su reencuentro con su hermana Silvina luego de un año de vivir separadas. Sin embargo, el viaje de Vanina desde Uruguay, donde vive junto a su esposo Álvaro Navia y sus hijos, quedó opacada cuando debió ser internada de urgencia por un folículo hemorrágico.



“Agradezco a todos los que se preocuparon por mí, particularmente a mi hermana y a mi cuñado. Mi amor está sufriendo desde la otra orilla, listo para venir. Por suerte, ya estoy bastante mejor”, dijo a comienzos de la semana pasada la participante de MasterChef Celebrity Uruguay. Si bien recibió el alta médico el jueves, Escudero tuvo que volver a internarse el fin de semana para ser operarla de urgencia.



Este miércoles, el programa argentino Mañanísima se comunicó con Navia, quien dio detalles sobre la salud de su esposa. “Vanina sigue internada. De la operación se está recuperando, todavía no sabemos cuándo le dan el alta. Gracias”, comentó en su escueto mensaje.



La semana pasada, durante una entrevista para el programa radial Mitre Live, Navia confirmó que Vanina se encontraba bien. “Todavía no le dieron el diagnóstico pero no fue nada importante, fue más por precaución por un dolor”, comentó el productor previo a la operación. Según informa La Nación, el humorista no viajó a Argentina y aún permanece en Uruguay, donde volvió a radicarse a mediados del año pasado.



La que sí dio más detalles fue su hermana Silvina quien en comunicación con Los ángeles de la mañana detalló que luego de la primera internación y el alta vino otra complicación: “Le hicieron todos los estudios y decidieron que había que intervenirla por vesícula pero cuando entraron se dieron cuenta de que también había que sacar el apéndice”.



La panelista de Los Mammones remató su mensaje: “Terminó siendo una cirugía mucho más compleja y grande de lo que se creía. Además porque se juntaron muchas otras cosas. Todavía sigue internada, recuperándose”.