Una noche de moda y solidaridad: Renato Papiccio reunió a grandes diseñadores y a Natalia Oreiro: las fotos

El Renato Papiccio Runway reunió a destacados diseñadores de Argentina, Chile, Colombia y Uruguay en una gala que combinó moda, elegancia y solidaridad. La actriz y cantante Natalia Oreiro fue una de las presencias estelares de la noche.

Los salones del Sofitel Montevideo se convirtieron en escenario de una noche de glamour, moda internacional y compromiso social con la celebración del Renato Papiccio Runway, un megadesfile de alta costura que reunió a reconocidos diseñadores latinoamericanos, figuras del espectáculo e invitados especiales.

El evento, impulsado por Renato Papiccio, combinó el despliegue de las últimas creaciones de destacados referentes de la moda con una gala de carácter solidario, cuya recaudación estuvo destinada a la Fundación Honrar la Vida.

Sofitel se vistió a la moda.

Natalia Oreiro asistió como invitada especial y aportó su brillo a una convocatoria que buscó posicionar a Montevideo como escenario de grandes acontecimientos de la moda regional.

Sobre la pasarela desfilaron las creaciones del argentino Fabián Zitta, la chilena Vedelia Donoso y Gina Vargas de Roemmers, de Colombia. La representación uruguaya estuvo a cargo de Nicolás Osano y Carolina Criado, quienes compartieron protagonismo con sus colegas internacionales en una propuesta que celebró la creatividad y el diseño latinoamericano.

Natalia Oreiro asitió al megadesfile.

La gala también tuvo una importante dimensión benéfica. Más allá del espectáculo y la sofisticación de las colecciones, el encuentro buscó vincular la industria de la moda con una causa solidaria, destinando fondos a la Fundación Honrar la Vida.

Al finalizar la noche, Renato Papiccio expresó su satisfacción por la respuesta a la convocatoria y destacó el trabajo colectivo que permitió concretar la iniciativa.

“Para mí fue un placer haber hecho este impresionante evento que Montevideo se merecía tener. Creo que entre todos lo hicimos posible (organización, sponsors y prensa) y fue un éxito y una acción que relacionó al diseño y encima con un propósito solidario, lo que nos hace sentirnos plenos”, manifestó.

El desfile se realizó el viernes 2 de octubre, contó con más de 45 modelos y tuvo cinco colecciones. Nicolás Osano abrió la pasarela celebrando sus 25 años de trayectoria, mientras que Fabián Zitta cerró con diseños inspirados en el artista Julio Le Parc.

También participaron Eunice Castro, quien presentó a representantes de la fundación, y Carlos Páez, que destacó la importancia del acompañamiento a personas que atraviesan enfermedades.