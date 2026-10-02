El productor que trabajó con Roberto Giordano llega a Montevideo con un mega desfile internacional

Montevideo será escenario este viernes 2 de octubre de una noche dedicada a la moda y la solidaridad. A partir de las 19.30, los salones del Sofitel Montevideo recibirán el Renato Papiccio Runway, un megadesfile de alta costura que reunirá a diseñadores de distintos países de América.

La propuesta es organizada por Renato Papiccio, reconocido productor argentino que integró durante años el equipo de Roberto Giordano, figura que convirtió sus tradicionales desfiles en uno de los acontecimientos más populares de la moda rioplatense.

Para esta ocasión, Papiccio reunirá en Montevideo a creadores de Argentina, Chile, Colombia y Uruguay, que presentarán sus propuestas en la pasarela instalada en uno de los hoteles más emblemáticos de la capital.

Desde Argentina llegará Fabián Zitta, mientras que Chile estará representado por Vedelia Donoso y Colombia por Gina Vargas de Roemmers. La presencia uruguaya estará a cargo de Nicolás Osano y Carolina Criado, dos nombres vinculados al diseño y la moda local.

Además de su perfil vinculado a la alta costura, la actividad tendrá un componente solidario. El desfile se sumará a una gala cuya recaudación será destinada a la Fundación Honrar La Vida.

La organización estableció el negro como código de vestimenta para una velada que buscará combinar moda, diseño, cultura y glamour con una causa benéfica.

El Renato Papiccio Runway cuenta además con el apoyo de la Intendencia de Montevideo, el Municipio E y el Ministerio de Turismo, y tendrá como escenario los salones del Sofitel Montevideo, en Carrasco.

De esta manera, diseñadores de cuatro países confluirán en una misma pasarela en una noche que pretende instalar a Montevideo como punto de encuentro regional para la moda y, al mismo tiempo, colaborar con el trabajo de la Fundación Honrar La Vida.

