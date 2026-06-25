Una figura de Canal 4 fue sorprendida en vivo con un recuerdo de sus comienzos: "¿Esto de dónde lo sacaron?"

Acostumbrado a hacer reír desde los escenarios y la televisión, una de las figuras más populares de Canal 4 vivió un momento de emoción y nostalgia durante una entrevista en streaming. Lo sorprendieron con un material que creía perdido y que lo hizo viajar en el tiempo, a los comienzos de su carrera artística.

El protagonista de la historia fue Gustaf, quien visitó Que te parió (Ola Stream) para hablar de sus orígenes, su vínculo con el arte y su trayectoria. Sin embargo, la conversación tomó un giro inesperado cuando los conductores le mostraron un recuerdo que no veía desde hacía casi tres décadas.

Antes de eso, el humorista había contado que su padre era platero criollo y que su primer trabajo llegó a los 15 años, cuando se dedicaba a bruñir bombillas de plata, botones y otros artículos vinculados al oficio familiar.

También reflexionó sobre el papel que cumple el arte en la vida de las personas. Lo definió como algo "nutritivo" y aseguró que una película, una canción o una obra de teatro tienen la capacidad de modificar la vida de quien las experimenta. A propósito de eso, comentó que siempre mantuvo una estrecha relación con la escritura, ya que gran parte del material que interpreta en escena surge de textos creados por él mismo.

Fue entonces cuando los conductores lo interrumpieron para anunciarle que tenían una sorpresa preparada. "Esto es historia pura, archivo", le dijeron mientras desde producción le acercaban un grupo de hojas.

Sorprendido, Gustaf comenzó a revisarlas. Entre bromas por no haber llevado lentes, observó los papeles llenos de anotaciones y subrayados que reconoció de inmediato. Se trataba de un libreto teatral escrito íntegramente por él a mano. "¿Y esto de dónde lo sacaron?", preguntó intrigado.

Al examinar el material recordó que aquella obra nunca llegó a realizarse, aunque le permitió volver mentalmente a los años en que integraba el grupo Hemorragia. Con ellos había estrenado ¿Dónde hay un baño?, espectáculo que marcó su debut profesional como actor.

"El primer lugar donde actué fue la Facultad de Arquitectura", recordó.

Los conductores revelaron además que el texto llevaba su firma y que pertenecía a una obra titulada Drácula. "Esto es año 94 tranquilamente, por eso celebré los 30 años de actuación", comentó mientras continuaba revisando las páginas, visiblemente conmovido.

La aparición del libreto también despertó recuerdos de quienes compartieron escenario con él en aquella época. Mencionó a varios compañeros de elenco y repasó anécdotas de los primeros años de trabajo teatral.

Sin embargo, la sorpresa todavía guardaba un capítulo más. Cuando quiso saber quién había sido la persona que entregó aquel material, los conductores revelaron el nombre: Paula Lucía Díaz. "Es mi suegra", respondió uno de los jóvenes entre risas.

La revelación generó nuevas emociones. Gustaf recordó que Díaz integró el elenco de ¿Dónde hay un baño? e incluso rememoró que ese espectáculo le valió un reconocimiento como actor. Se trataba de una propuesta novedosa, con un inodoro en el centro del escenario y por la que desfilaban constantemente distintos personajes. Entre ellos estaba Paula.

También evocó el prestigioso jurado que evaluó aquel trabajo, integrado por Fernando Toja, Mariana Percovich, Jorge Esmoris y Sergio Blanco.

Sobre Drácula, en cambio, explicó que nunca llegó a concretarse. "Anda a saber por qué. Pasaron 30 años, imaginate", comentó mientras seguía hojeando el libreto.

La aparición de aquellas páginas también le permitió recordar cómo eran los procesos creativos en aquella época. Contó que durante mucho tiempo escribió todos sus textos a mano porque ni siquiera tenía máquina de escribir. Incluso recordó que, cuando desde el entorno de Antonio Gasalla le pidieron algunos guiones, todavía trabajaba de esa manera.

Según relató, un amigo de su padre terminó regalándole una antigua Remington que pesaba "media tonelada". Antes de eso, escribía sus obras con lápiz y luego las fotocopiaba para repartirlas entre los integrantes de los elencos.

Más de 30 años después, aquel libreto olvidado se convirtió en una inesperada máquina del tiempo para quien hoy conduce uno de los programas más vistos de Canal 4, pero que todavía conserva intacto el recuerdo de sus primeros pasos sobre un escenario.