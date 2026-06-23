Jimena Sabaris oficializó su salida de "8AM" en las mañanas de Canal 4: "Odio las despedidas"

La conductora Jimena Sabaris regresó este lunes a la pantalla de 8AM (Canal 4) para confirmar oficialmente su salida del programa matinal, una decisión que ya había trascendido días atrás y que responde a cambios importantes en su vida personal y familiar.

Tras varios meses alejada del aire debido a su licencia maternal, Sabaris reapareció en el ciclo para despedirse de sus compañeros y de la audiencia que la acompañó durante una década en las mañanas de Canal 4.

A través de sus redes sociales, la comunicadora compartió un mensaje cargado de emoción, aunque dejó en claro que no considera este paso como un adiós definitivo.

"Recién puedo sentarme a responder mensajes. Muchas gracias por todos los mensajes. Me voy de las mañanas por ahora. Odio las despedidas. Es por un tema de horarios", expresó en una serie de historias de Instagram.

La conductora explicó que la decisión está vinculada a la reorganización de su rutina familiar tras el nacimiento de Augusto, su segundo hijo, y a una mudanza que atraviesa junto a su familia.

Daniel Nogueira, Viviana Aguerre y Jimena Sabaris.

"Siempre trato de sacarle la carga emocional. Es un hasta luego. Es emotivo porque son 10 años en las mañanas de Canal 4, acompañándolos en sus despertares", agregó al referirse a su etapa en Buen día Uruguay y posteriormente en 8AM.

Sabaris fue madre de Augusto el pasado 1° de abril, fruto de su relación con el abogado Eduardo Sassón. La pareja ya tenía a Lorenzo, nacido en 2024. La llegada del nuevo integrante de la familia y los cambios logísticos asociados a esta nueva etapa terminaron siendo determinantes para que la comunicadora resolviera dar un paso al costado del programa.

La comunicadora formó parte de 8AM desde el lanzamiento del magazine periodístico en 2023 y se convirtió en una de las figuras más identificadas con el ciclo. Durante su ausencia por maternidad fue reemplazada por Natalia Gemelli, quien continuará de manera estable en la conducción junto a Viviana Aguerre y Daniel Nogueira.

Daniel Nogueira, Viviana Aguerre y Natalia Gemelli. Foto: Canal 4.

Pese a su salida del espacio matinal, Sabaris aclaró que no se desvincula de Canal 4. De hecho, todo indica que podría continuar ligada a otros proyectos de la emisora. Entre ellos figura Zoom Internacional, el programa de actualidad y entrevistas que conduce los fines de semana junto a Santiago Wilkins, aunque su continuidad en ese ciclo todavía no fue definida oficialmente.

Además, la comunicadora mantiene su vínculo con Bake Off Uruguay, formato que no tiene previsto regresar a la pantalla durante este año. En caso de concretarse una nueva temporada, su regreso recién podría producirse en 2027.