Sydney Sweeney, la actriz que convirtió su imagen de chica común en el negocio más rentable del entretenimiento

Pablo Hecker, La Nación/GDA

Sydney Sweeney es el personaje del momento. No solo por series y películas populares, sino también por su masiva presencia en campañas publicitarias que inundan redes y vía pública, las cuales destacan más su voluptuoso cuerpo que su talento, generando casi siempre polémica, lo que la convierte en el activo publicitario más cotizado: el escándalo no perjudica al negocio, lo alimenta.

Con 29 años, y según diferentes fuentes, su patrimonio se duplicó en dos años y ya ronda los 50 millones de dólares. Cobra entre 2 y 5 millones por película, apenas un poco por debajo de una estrella instalada hace años, y un millón por capítulo de la última temporada de Euphoria (HBO) que la lanzó a la fama. Además, a través de su productora Fifty-Fifty Films (creada en 2020), se lleva un buen porcentaje extra por recaudación de las películas en las que participa, como Con todos menos contigo que recaudó 220 millones en todo el mundo, o The Housemaid, por la que recibió su cheque más alto hasta ahora de 7,5 millones, con una recaudación que superó los 300 millones de dolares globales.

Tiene contratos de imagen con marcas como Miu Miu, Laneige, Armani y Ford que le dejan cada uno entre tres y ocho millones al año, dentro de un paquete de 22 marcas en 18 rubros distintos. Y en enero de 2026 dio un importante salto al lanzar su propia marca Syrn, una línea de lencería de la que lógicamente se queda con todo el margen del producto.

Para los medios, Sydney Sweeney es directamente una máquina de tráfico. Cualquier nota que lleve su nombre, sea sobre una película, una campaña, su vida privada o un escándalo, genera clics en piloto automático. Así, cuanto más se la cubre, más “noticiable” se vuelve y más fácil le resulta a una empresa activar todo ese aparato mediático con una sola campaña.

Lo llamativo de todo el caso es que ella queda casi siempre afuera de la parte riesgosa de esa ecuación. El costo reputacional lo paga la marca que la contrató. Ella, en cambio, sale de cada episodio con más relevancia, más ofertas y más marcas queriendo repetir la fórmula, porque al final, como se dice sobre su caso, lo que monetiza no es la aprobación, es la atención.

De acuerdo a los especialistas, su gran éxito está basado en buena parte a la imagen que construyó de “la chica de al lado” (”girl next door”), un estereotipo muy exitoso sobre todo en los Estados Unidos, que genera una cercanía que la hace creíble tanto para vender jeans como para ser la cara de una casa italiana de alta costura, algo extraño si se quiere en un negocio donde normalmente una celebridad queda pegada a un solo segmento de precio.

Sydney, en cambio, funciona al mismo tiempo como aspiracional para el lujo y como “una más” para el consumo popular, con el plus de la controversia como materia prima, el otro dato que no es menor.

El mejor ejemplo del modelo de negocio de Sweeney es la campaña “Sydney Sweeney Has Great Jeans”, de American Eagle, en 2025. El juego entre jeans y genes provocó críticas por sus supuestas connotaciones raciales y una caída de ventas en locales, pero la acción de la empresa subió 16% y la colección se agotó en una semana. Donald Trump incluso calificó el anuncio como “el más caliente que hay”.

La fórmula se repitió con Novig, plataforma de mercados de predicción deportivos, cuya campaña “Novig is Just Sports” generó millones de reproducciones y críticas de atletas olímpicas. Con Ford, en cambio, no hubo polémica: su asociación con la actriz generó 94,2 millones de impresiones no pagadas y aumentó la consideración de compra un 96%. También impulsó a Laneige y acompañó el crecimiento de Dr. Squatch, luego adquirida por Unilever por más de 1.500 millones de dólares.

El denominador común es la “conversación ganada”: convertir a Sweeney en noticia, meme y debate sin pagar por esa exposición. Y mientras el fenómeno comercial crece, la actriz también consolida su autonomía en Hollywood, con Hollow, Barbarella, Gundam y la secuela de The Housemaid en camino.

Sweeney en el streaming local

A pesar de que aún no tiene 30 años, Sydney Sweeney acumula, según la base de datos imdb, 74 créditos en películas, series, videoclips (por ejemplo “Angry” de los Rolling Stones), publicidades. Su primera aparición fue Destrucción zombie en 2009 y desde allí ascendió al estrellato.

Mucha de esa producción está disponible en el streaming. En NSNow de Nuevo Siglo y en HBO están Tierra sin ley, una suerte de western moderno; Christy sobre una boxeadora; la terrorífica Inmaculada y todas las temporadas de Euphoria, la serie que la convirtió en estrella. En HBO Max está su participación en la primera temporada de The White Lotus.

En Netflix están disponibles Reality ¿Culpable o inocente? (también están en MUBI, Everything Sucks! y Fauces de la noche.

Y en Prime Video está la erótica Los voyeuristas y el drama de supervivencia Edén.

